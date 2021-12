Auto klapt met hoge snelheid onder vrachtwagen, bestuurder kruipt zelf uit wrak

Een automobilist is maandag aan het einde van de middag op de A20 bij Vlaardingen achterop een vrachtwagen terechtgekomen. Zijn auto schoot deels onder de trailer van de vrachtauto en het zag er slecht uit voor de bestuurder. Hij zat klem, maar toen de brandweer zijn auto met een lier wat losser trok, kon hij zelf uitstappen en op de brancard gaan liggen.

Hulpdiensten waren massaal aanwezig en de snelweg werd vanuit Schiedam richting Hoek van Holland direct helemaal afgesloten, om hulpverleners vrij de ruimte te geven. Vaststaand verkeer wordt weggeleid via de afrit. Even voor 20:00 uur is de weg weer vrijgegeven.

De politie doet nog verder onderzoek naar oorzaak van het ongeval, er gaat 'zo snel mogelijk weer een rijstrook open'. "De auto moet zo'n 80 tot 100 kilometer per uur hebben gereden", voegt de woordvoerder van de politie toe. Op het moment van het ongeval werd door de rest van het verkeer langzaam gereden.

Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis en wordt daar nagekeken en behandeld. "Engelen bestaan", verzuchtte de brandweer toen de bestuurder zelfstandig uit het wrak kon stappen nadat het onder de vrachtwagen vandaan was getrokken.