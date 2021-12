Veel coronadoden onder mensen met migratie-achtergrond: 'Meer artsen van kleur nodig die voorlichting geven'

"De aanleiding van het oprichten van het team was het overlijden van een goede vriendin van me", vertelt Nunnely in de talkshow van Rijnmond. "Afgelopen vrijdag overleed een andere goede vriend van me en dat was het moment dat we besloten de koppen bij elkaar te steken."

Nunnely, een Rotterdams ondernemer en D66-politica, besefte dat corona veel 'breder leeft' dan haar persoonlijke leven. "Het raakt ons allemaal: alle mensen van de samenleving. Maar er overlijden veel mensen met een migratie-achtergrond aan het coronavirus. We hebben nu een team van ambassadeurs en boegbeelden vanuit het hele land bij elkaar gekregen en we willen onze netwerken op een andere manier gaan informeren. Niet om hen te veroordelen of te verplichten tot vaccinatie, maar het aan te moedigen om de juiste informatie tot zich te nemen."

Weinig representatie

Daar zit de crux volgens Nunnely. "Er is veel misleidende informatie die op sociale media terechtkomt, of in Whatsappgroepen. Dat leidt tot veel onduidelijkheid, waardoor mensen denken: 'Ik laat me niet vaccineren' of 'deze informatie betreft mij niet'. We willen het gesprek met ze aangaan, ze laten praten met de júiste artsen."

Want daar steekt het ook: veel doden onder mensen met migratie-achtergrond, maar weinig mensen van migratie-achtergrond die hen voorlichten. "Er is weinig representatie, waardoor mensen zich niet herkennen in het verhaal dat wordt verteld", weet Nunnely. "Er is afstand tot de overheid, daar kunnen we wel eerlijk over zijn en daar hebben we ook veel voorbeelden van gezien de afgelopen jaren. De toeslagenaffaire is daar maar een voorbeeld van; mensen vertrouwen het daardoor niet."

Handen ineenslaan

Volgens Nunnely zou het verhaal een stuk duidelijker overkomen als het verteld zou worden door een zwarte arts. "Dat is nu heel hard nodig! Er zijn veel artsen - zeker in de jongere generatie - van kleur en die zien we niet aan tafel zitten in tv-programma's. Het is heel belangrijk om ook deze mensen in te zetten om informatie over te dragen." Los van dat het in de coronavoorlichting zou helpen, is representatie ook in de politiek en het bedrijfsleven nodig. "We zien tegenwoordig dat er in de top van veel bedrijven maar weinig mensen van kleur of met migratie-achtergrond zitten. Daardoor is het soms lastig om je boodschap op zo'n manier over te dragen dat er herkenning is - en dat is nu van belang."

In het pas opgerichte Covid Urgent Team zitten nu zes artsen van kleur, die allen klaarstaan om het gesprek met mensen aan te gaan. "Waarom zij nog niet aan tafel zitten in de media, I don't get it", zegt Nunnely. En nee, voegt ze toe, het is geen campagnestunt. "Ik ben dan wel van D66, maar dit is partijoverstijgend. Ik werk ook samen met mensen van DENK, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie; juist om het er niet als een campagnestunt uit te laten zien. We moeten de handen ineenslaan!"

