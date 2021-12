Subsidie voor tientallen Rotterdamse plannen die de stad mooier gaan maken

In totaal zijn er afgelopen zomer 148 plannen ingediend; stuk voor stuk initiatieven waar de stad beter van zou moeten worden. "Dat is het idee", legt jurylid René Bouwmeester uit. "Het gaat om vernieuwende plannen die een maatschappelijke bijdrage gaan leveren, die iets voor Rotterdam betekenen. We hebben ze op allerlei vlakken binnengekregen; economisch, werkgelegenheid, participatie... Allemaal dingen die de stad sterker, gezonder, mooier, beter of groener zouden moeten maken."

Talloze mooie plannen

Van de 148 plannen, hebben er 49 daadwerkelijk subsidie gekregen. "Het aantal inzendingen is vergelijkbaar met vorig jaar", vertelt Bouwmeester. "We waren eigenlijk zelfs blij verrast: we waren namelijk bang dat het aantal initiatieven door corona minder zou worden, maar het enthousiasme was nog steeds groot." Met twaalf juryleden heeft de stadsjury zich over de inzendingen gebogen en uiteindelijk in een 282 pagina's tellend juryrapport een derde van de inzendingen gehonoreerd.

Onder meer Blooming Bakery krijgt een subsidie. "We hebben 50 duizend euro gekregen", vertelt een uitgelaten Annemarie van Rijn, oprichtster van Blooming Bakery. Het maximumbedrag van de subsidie is 100 duizend euro, volgens Bouwmeester hebben flink wat plannen dat bedrag aangevraagd en ook gekregen: "Talloze mooie!", voegt hij toe.

Van Rijn van Blooming Bakery vroeg een bedrag van 50 duizend euro aan en kreeg dat ook. "Daar zijn we niet minder blij om!", vertelt ze. "Wij zijn een bakkerij waar jongeren de kans krijgen om te werken aan hun talenten, het halen van hun diploma en straks het toewerken naar een mooie plaats op de arbeidsmarkt. We zijn een springplank naar de maatschappij", legt ze uit. De bakkerij werkt met slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld.

'Helemaal losgaan'

Het plan van de bakkerij leende zich uitermate goed voor Rotterdam, legt Bouwmeester uit. "Bij het beoordelen van de plannen kijken we naar een aantal criteria; hoe goed is het plan, wat voegt het toe aan de stad, is het een vernieuwing van wat er al is en wat is de maatschappelijke bijdrage? Het plan van Blooming Bakery was goed opgesteld en ze hadden ook al ervaring op een andere plek; dat geeft vertrouwen dat het in de toekomst gaat werken."

"We hebben inderdaad al ervaring opgedaan in Leeuwarden", vertelt Van Rijn. "Daar gaat het heel erg goed."

Bouwmeester heeft er vertrouwen in: "Het is heel goed dat de bakkerij mensen gaat betrekken en ze een kans gaat geven die ze anders niet zouden krijgen." Van Rijn legt uit dat de bakkerij inmiddels al begonnen en gevestigd is in Rotterdam. "Maar zonder subsidie is het moeilijk: we hebben nog niet de omzet om de kosten van leermeesters te kunnen betalen en het zijn vooral de salarissen die gewoonweg heel veel geld kosten. Daarom zijn we ook heel blij met deze bijdrage, nu kunnen we helemaal los!"