In Ahoy worden tienduizenden kerstpakketten ingepakt voor alle voedselbankklanten in Nederland

Groepen jonge mensen, sommigen met Unox-mutsen op, staan de hele dag enthousiast dozen in elkaar te zetten. "Dit is onze jaarlijkse voedselbankactie, dit jaar doen we het voor de elfde keer", vertelt Jordi Buisman van Unilever. "We noemen het graag een decemberpakket of een feestdagenpakket, omdat niet iedereen kerst viert", voegt hij toe. Het begon elf jaar geleden als een actie voor en door Rotterdammers, maar is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke campagne.

Lopendebandwerk in Ahoy | Foto: Rijnmond

Meer dan duizend vrijwilligers van verschillende bedrijven staan deze dagen kerstpakketten in te pakken voor de voedselbank. De eerste ploeg zijn medewerkers van Unilever, dat ooit met de kerstpakkettenactie begon. De 42 duizend pakketten worden straks door heel Nederland naar klanten van de Voedselbank gebracht.

Inpakactie voor Voedselbank in Ahoy | Foto: Rijnmond

Caroline van der Graaf van Voedselbank Nederland vindt het geweldig. "We zitten in 98 procent van de Nederlandse gemeenten en iedereen krijgt daar een kerstpakket. "Het is triest dat Voedselbanken nodig zijn", zegt ze, "maar daar houden wij ons niet mee bezig. Wij houden ons bezig met het helpen van de mensen die dat het hardst nodig hebben."

De kerstpakketten met onder meer pakken drinken, chocolade, een bon voor een pizzarestaurant en veel ander lekker eten staan straks bij alle Voedselbanken om uitgedeeld te worden aan alle klanten.