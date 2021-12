Excelsior wint bij Jong AZ en ligt op 'pole position' voor ticket play-offs

Excelsior profiteert daarmee op deze maandagavond optimaal van het gelijkspel van concurrent FC Volendam. De koploper van de eerste divisie speelde afgelopen vrijdag al gelijk tegen laagvlieger Helmond Sport.

Komende vrijdag kan Excelsior zich verzekeren van het play-off ticket in de tweede periodetitel met een thuiszege op MVV. Omdat Jong Ajax de enige ploeg is die nu nog boven de Kralingers staat in die strijd om de periodetitel, zal bij een Amsterdamse periodetitel het ticket voor de play-offs naar nummer twee Excelsior gaan. De kans bestaat natuurlijk ook dat Excelsior de periodetitel officieel wint, als Jong Ajax zelf punten morst in de uitwedstrijd bij TOP Oss.

De overwinning op Jong AZ kwam moeizaam tot stand. Lang leek Excelsior punten te morsen tegen het beloftenteam, maar tien minuten voor tijd vloog een hoekschop van Marouan Azarkan er opeens rechtstreeks in. In de blessuretijd maakte Thijs Dallinga de 0-2, alweer zijn 22ste doelpunt van het seizoen.