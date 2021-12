Het weer van vandaag: perioden met veel zon

Vandaag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het was vanochtend al 6 graden en dat is ook de maximumtemperatuur.

Langs de kust is het 7 graden en in Gorinchem een graad of 5. De westenwind krimpt naar het zuiden waait matigen neemt aan zee later op de dag opnieuw toe naar krachtig.

Vanavond passeert een regengebied. Vannacht klaart het vanuit het westen op en bestaat er langs de kust nog wel kans op een bui. Het koelt niet verder af dan 3 of 4 graden. Er staat een matige en aan zee krachtige zuidenwind.

Morgen opnieuw een prima dag met zonnige perioden en droog. Aan zee kan er alleen in de ochtend nog een bui voorkomen. De temperatuur komt uit op 7 graden en de zuidenwind waait matig en aan zee krachtig.

Vooruitzichten

De komende dagen domineert de bewolking en soms valt er wat lichte regen of een bui. Grote neerslaghoeveelheden worden niet verwacht. In de temperatuur komt nauwelijks verandering, vanaf zondag wordt het zachter.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur 7,0 graden en de minimumtemperatuur 1,7 graden. Er valt gemiddeld 25,3 mm neerslag.