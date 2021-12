Het duivelse dilemma van de horeca: open met Kerst of niet?

Normaal gesproken is december de topmaand voor de horeca. Maar restaurants zitten dit keer met de handen in het haar. Gaan ze zich nu voorbereiden op een zaak vol met klanten aan de kerstdis of wordt het weer een take-away-kerst?

"Wij moeten gaan gokken", zegt Alex Verburg, eigenaar van restaurants Post in Dordrecht en Olivia Gusto in Rotterdam. "Het is nu zo kort dag, dat we de knoop moeten gaan doorhakken. Ik denk dat we met de lunch wel open kunnen zijn. En voor de mensen die al voor de avond hadden geboekt komt er een take-away arrangement."

Het is noodgedwongen dat Verburg nu een besluit moet nemen. De voorbereiding voor de kerstdagen neemt een paar weken in beslag. Daarom is het wachten op de persconferentie van premier Rutte, volgende week, niet mogelijk. "De leveranciers hebben wel alles in huis, dat is geen probleem", gaat Verburg verder. "Maar de zogeheten disposables, zoals bakjes en verpakkingsmateriaal, die ga je dan niet meer krijgen. Dus als we volgende week te horen krijgen dat de restaurants 's avonds dicht moeten blijven met Kerst, dan krijgen we het niet meer voor elkaar om over te schakelen."

Verburg heeft dus een keuze gemaakt, maar er zijn nog genoeg andere zaken die dat niet hebben gedaan. Veel ondernemers twijfelen nog en dat is iets waar de Dordtse horecaman wel begrip voor heeft. "Het is een hard gelag als je straks ziet dat je toch op de kerstavonden open kan zijn en jij zit met je take-away. Maar je moet nu eenmaal keuzes maken."

Financiële klap

De horeca heeft het de afgelopen jaren, ondanks alle steunpakketten van de overheid, bijzonder zwaar. "Oktober ging best goed", gaat Verburg verder. "Lekker sparen om de schuld die we hebben opgebouwd bij de belastingdienst terug te betalen. Door de huidige maatregelen worden we teruggeworpen in de oude status. Dat was een harde binnenkomer."

De komende week zijn de restaurants dus noodgedwongen om alleen de lunch te serveren. En dat terwijl er in Nederland, in tegenstelling tot andere Europese landen, geen echte lunchcultuur is. "Het is leuk om de lunch te draaien", vertelt Verburg. "Maar het is heel moeilijk om het rendabel te houden."