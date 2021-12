Militairen aan de slag in de coronateststraat: 'Dit is ook een manier van het land beschermen'

Militairen oefenen voor het werken in de teststraat bij Rotterdam The Hague Airport | Foto: Rijnmond

Je zal ze zeker gaan herkennen in de teststraat, want ze dragen hun gebruikelijke camouflage-uniform. Maar deze week worden de meeste 'uitgeleende' soldaten nog getraind. Dat gebeurt onder meer bij de GGD-teststraat bij Rotterdam-The Hague Airport.

Sergeant Robin is een van de militairen die in Rotterdam een opleiding krijgt. "Ik heb vandaag al zes stokken in mijn neus gekregen", legt hij uit. "We oefenen namelijk allemaal op elkaar." Vorige week zat de sergeant nog met wat manschappen in het buitenland en een kleine week later staat hij te oefenen met een teststaafje bij Rotterdam-The Hague Airport. "Ja, dat is plichtsbesef", zegt Robin. "Het is gewoon een andere manier van Nederland beschermen."

Een dag eerder kreeg hij een basiscursus op de kazerne. In Rotterdam ontvangt hij tekst en uitleg van de GGD. "Je wordt bekeken of je de handelingen onder de knie hebt en daarna wordt het in de praktijk gebracht. Morgen sta ik ingeroosterd."

Extra handen

Bij de GGD zijn ze dolblij met de extra handen van het leger in de teststraat. Afgelopen zaterdag werd de eerste groep militairen getraind. Dinsdag kwam de tweede groep aan de beurt. "Defensie heeft 750 militairen beschikbaar gesteld", zegt Roel van Nispen van de GGD Rotterdam-Rijnmond. "En daar maken we dankbaar gebruik van. In de afgelopen weken hebben we gemerkt dat de drukte groot is en dat we te weinig capaciteit hadden om iedereen binnen afzienbare tijd te kunnen testen."

Dagelijks duizenden extra tests

In totaal zorgen de militairen ervoor dat er dagelijks op de locatie 2600 extra tests uitgevoerd kunnen worden. Daardoor kan iedereen weer terecht in de teststraat. "Thuistesten zijn wat minder betrouwbaar en de afnamemanier is wat minder betrouwbaar dan wanneer het door een professional gedaan wordt", gaat Van Nispen verder.

De militairen lopen nu twee tot drie dagen mee. "Je kan het zien als een soort stage", lacht Van Nispen. "Naast het proces rondom het bemonsteren, moeten ze ook leren hoe ze mensen op hun gemak moeten stellen. Daar komt ook nog een administraties proces bij. Het is omvangrijker dan de meeste denken mensen."