Technisch directeur Van Stee per direct weg bij Sparta

Sparta en technisch directeur Henk van Stee zijn uit elkaar. Dat is besloten in onderling overleg, laat de club via de website weten.

Het is al langere tijd onrustig binnen Sparta. De problemen zijn ontstaan door uitspraken van Van Stee in de media. Algemeen directeur Manfred Laros stoort zich aan het feit dat zijn technische baas publiekelijk over bedragen spreekt in de media. Henk van Stee heeft al meermaals aangegeven te vinden dat de Rotterdamse club meer financiële risico’s zou mogen nemen.

De financiële transfersituatie op Het Kasteel leidde tot een crisis aan het eind van het zomerse transferwindow. Sparta had nog voldoende geld op de rekening staan om transfers te doen, maar slaagde daar niet in. De selectie die daarna resteerde doet het tot op heden niet goed in de eredivisie en staat in de degradatiezone.

Eind vorige week bereikte het conflict tussen Van Stee en de directie van de club een kookpunt. De technisch directeur meldde zich ziek. Meerdere medewerkers binnen de club vroegen daarna om een extern onderzoek naar de ontstane situatie.

Rust

De club heeft behoefte aan rust en duidelijkheid, laat het nu in een reactie op de website weten. "De focus van iedereen bij Sparta Rotterdam moet gericht zijn op sportieve prestaties. Met de komst van een nieuwe technische man gaan wij ervoor zorgdragen dat de club klaar is voor de aanstaande transferwindow en het team in overleg met de technische staf versterken voor de tweede helft van de competitie."

In de reactie laat de club ook weten dat ze in gesprek gaan met de medewerkers die om een onafhankelijk onderzoek vroegen. Dat moet 'meer duidelijkheid geven'.