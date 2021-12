Van Stee over vertrek bij Sparta: 'Ik ben hier gekomen om iets teweeg te brengen, dat is me grotendeels gelukt'

"Zeker na het nieuws over Aad Andriessen (de voormalig Sparta-speler die afgelopen weekeinde op 60-jarige leeftijd overleed, red.) is dit vervelend, dat heeft best veel impact op mij gehad", begint Van Stee. "Maar daardoor ga je ook relativeren, dit is inherent aan de voetballerij."

Van Stee voerde maandagavond naar eigen zeggen 'een goed gesprek' met het bestuur van Sparta. "Daarin hebben we elkaar de waarheid verteld en hoe we over zaken denken. Dan kom je tot de conclusie dat er een verschil van inzicht is in het te voeren beleid, dat mag. Daarna hebben we koffie en een biertje gedronken en zijn we vriendelijk en volwassen uit elkaar gegaan. Er is te veel verdeeldheid binnen de club, deels gevoed. Sparta is belangrijker dan één persoon. Ik heb hier 3,5 jaar met veel plezier gewerkt en wens Sparta het allerbeste."

Over het verschil van inzicht laat Van Stee zich niet uit. "Ik heb geen zin om de vuile was buiten te hangen, dat verdient deze club niet. Ik wil dat het goed gaat met Sparta."

Financiële risico's

Een week geleden barstte de bom bij Sparta, nadat Van Stee al langere tijd in onmin leefde met directeur Manfred Laros. De algemeen directeur stoorde zich aan het feit dat zijn technische baas publiekelijk over bedragen sprak in de media. Van Stee had daarbij al meermaals aangegeven te vinden dat de Rotterdamse club meer financiële risico’s zou mogen nemen.

De financiële transfersituatie op Het Kasteel leidde tot een crisis aan het eind van het zomerse transferwindow. Sparta had nog voldoende geld op de rekening staan om transfers te doen, maar slaagde daar niet in. De selectie die daarna resteerde doet het tot op heden niet goed in de eredivisie en staat in de degradatiezone.

Als het wat minder gaat komen de grijze muizen uit hun holletjes en gaan ze lopen piepen Henk van Stee

"Ik ben hier 3,5 jaar geleden gekomen om iets teweeg te brengen, om door die vicieuze cirkel van onderkant eredivisie en top eerste divisie heen te komen", vervolgt Van Stee. "Dat is me grotendeels gelukt. En als het dan zoals in de afgelopen maanden wat minder gaat komen de grijze muizen uit hun holletjes en gaan ze lopen piepen. Dat is nu het geval bij Sparta."

Doelt Van Stee met 'grijze muizen' onder anderen op directeur Laros? "We hebben een ander karakter en praten vanuit onze eigen invalshoek. Henk Fraser en ik moeten vandaag presteren en wij weten wat we nodig hebben voor een stabiele club. Het is best pijnlijk dat je als ambitieus persoon dan niet voor elkaar krijgt wat je voor ogen hebt. Iedereen heeft een andere mening over de middelen die er zijn. Ik vind dat we allemaal op onze tenen moeten lopen."

Henk van Stee en Manfred Laros | Foto: VK Sportphoto

Jeugdopleiding

Naast zijn werkzaamheden voor de eerste selectie nam Van Stee de afgelopen jaren ook steeds meer de controle over de jeugdopleiding van Sparta. Zo werd onder anderen hoofd jeugdopleiding Dolf Roks twee maanden geleden aan de kant gezet. Mede daarom wilde een aantal medewerkers en jeugdtrainers van Sparta dat de club door een onafhankelijk bureau doorgelicht zou worden om een eind te maken aan de spanningen die er al jaren heersen.

"Dat bericht komt van mensen die zijn weggegaan bij Sparta", reageert Van Stee. "Ik kreeg maandagavond berichten van Nathan Rutjes en Jeroen Rijsdijk (het nieuwe hoofd jeugdopleiding, red.), zij waren des duivels."

Degradatiekandidaat

Met het vertrek van Van Stee komt er een einde aan een periode van 3,5 jaar op Het Kasteel. "Ik verwijt mezelf wel een paar dingen. Ik heb de impact van het succes van de afgelopen jaren op de groep onderschat. Afgelopen zomer werden zes-zeven spelers benaderd voor een transfer, waardoor de focus niet meer op voetbalgebied lag."

"Vooraf had ik misschien al meer druk moeten leggen op versterkingen, omdat we anders degradatiekandidaat zouden zijn. Henk (Fraser, red.) en ik wisten dat dit ging gebeuren en we hebben gelijk gekregen. We zijn niet meer dan ploegen als RKC Waalwijk, Fortuna Sittard of PEC Zwolle. Het wordt vechten. Maar ik hoop dat mijn vertrek voor rust zorgt en niet doorsijpelt binnen de spelersgroep."

Henk Fraser

Nu Van Stee Het Kasteel heeft verlaten staat Sparta-trainer Henk Fraser voor een dilemma. Fraser werd 3,5 jaar geleden door Van Stee binnengehaald en sindsdien waren de technisch directeur en trainer twee handen op één buik.

"Met Henk hadden wij een plan om Sparta een stabiele eredivisieclub te maken", vertelt Van Stee. "Het is aan Henk zelf om te bepalen wat te doen, ik hoop voor Sparta dat hij blijft. Hij heeft waanzinnig goed werk geleverd. Henk weet ook van mij welke spelers in de winter naar Sparta willen komen, het is aan hem om te bepalen of hij ze wil hebben."