Sparta-directeur Laros over vertrek Van Stee: 'Gezien alle communicatie van de afgelopen weken misschien wel onvermijdelijk'

"Ik denk dat Henk en ik menig discussie met elkaar hebben gehad", vertelt Laros over de ontstane irritaties tussen de twee Sparta-directeuren. "Die waren stevig, daar ben ik heel eerlijk in. Henk met zijn karakter en ik met mijn karakter zorgen sowieso voor een bepaald soort vuurwerk. Daarin zijn we er altijd wel uitgekomen met elkaar, maar de laatste maanden is dat opgelopen."

"Naar aanleiding van alle communicatie van de afgelopen maanden heb ik onder meer vorige week maandag met Henk gesproken. Dat was aan beide zijden een heel stevig en indringend gesprek." Naar aanleiding van dat gesprek verliet Van Stee boos Het Kasteel. De dagen erna meldde hij zich ziek. Laros: "Henk moest een paar dagen afkoelen. Dat kan, daar hebben we begrip voor."

"Ik heb tegen Henk gezegd: je had niet weg moeten lopen", vertelt Sparta-voorzitter Leo Ruijs over het incident. "Maar Henk is een mens, we zijn allemaal mensen. Uiteindelijk heb ik hem wat rust gegeven en ben ik donderdag en vrijdag met hem in gesprek gegaan. Met de intentie om de zaak bij elkaar te houden. We hebben daarna deze maandag met het bestuur een gesprek gevoerd met dezelfde intentie. Vervolgens heb ik Henk gisteravond uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan."

"Dan zitten we als vier volwassen (Ruijs, Laros, Van Stee en bestuurslid commerciële zaken Alex Klein, red.) bij elkaar en hebben we eigenlijk de hele periode de revue laten passeren. Iedereen heeft gezegd wat hij wilde zeggen, dat vond ik heel belangrijk. Ik heb op een gegeven moment gezegd: en nu? Is er nog wel een basis om verder te gaan? Concluderend in dat gesprek heeft Henk ook letterlijk gezegd dat het misschien wel beter en in het belang van de club is om te stoppen. Daarna zijn we met een biertje uit elkaar gegaan, er is geen onvertogen woord gevallen. Vanochtend hebben we de knoop doorgehakt en gezegd: we gaan de samenwerking beëindigen."

Communicatie in de media

De onmin tussen Laros en Van Stee komt grotendeels voort uit optredens van laatstgenoemde in de media. Algemeen directeur Laros stoorde zich aan het feit dat zijn technische baas publiekelijk over bedragen sprak in de media. Van Stee had daarbij al meermaals aangegeven te vinden dat de Rotterdamse club meer financiële risico’s zou mogen nemen.

"Wij hebben menig discussie gehad over het communiceren en de onderwerpen waarover je communiceert in de media", vertelt Laros. "Wij zijn een voetbalclub, daar dient het hier dagelijks over te gaan. Dus ook in de media. Natuurlijk moeten we daarin ook communiceren over ons beleid, om verantwoording af te leggen. Maar ik ben er geen voorstander van dat dit soort beleidszaken in de media komen. Ik vind dat je dit soort zaken intern met elkaar moet bediscussiëren. Dat hebben we ook veel gedaan, maar de afgelopen maanden is dat wat anders gelopen."

Voorzitter Ruijs: "Ik ben er heel lang in geslaagd om de twee karakters, die meer op elkaar lijken dan menigeen denkt, bij elkaar te houden. Maar op een gegeven moment ontstaat er een situatie waarbij je je moet afvragen of dat nog wel lukt. Niemand is groter dan de club. Ik niet, Manfred niet en Henk niet. Ik denk dat ik er best veel tijd in heb gestoken. Tuurlijk praat Henk met de pers en komt hij in de media, maar op een gegeven moment was de communicatie in de pers wat minder herkenbaar voor een ieder. Dan ontstaat er irritatie. Dat heeft uiteraard ook te maken met de positie op de ranglijst."

Laros: "Iedereen binnen deze club werkt ontzettend hard om de doelstellingen die we met elkaar hebben te realiseren. Die doelstellingen liggen allemaal sportief. Een afgeleide daarvan is het spelersbudget. Voor een goed spelersbudget hebben we omzet nodig en daar maken we ook weer beleid op. Het gaat meestal mis als de verwachtingen niet meer parallel lopen. Ik denk dat dat met name de discussie is die de afgelopen maanden, misschien al wel langer dan dat, speelt."

Dat Sparta geen financiële risico's zou nemen, is volgens Laros onzin. "Als we kijken naar het ondernemerschap van Sparta nemen we aan de voorkant verantwoorde risico's, maar dat zijn wel risico's. Dan kun je zeker niet praten over een kruideniersmentaliteit. Wij staan elk jaar met onze hele organisatie voor een enorme opgave om de omzet die we aan de voorkant begroten te halen en alles te bekostigen."

Transferperiode

Het vertrek voor Van Stee komt, los van de omstandigheden, voor Sparta op een bijzonder ongunstig moment. De Rotterdammers kennen voorlopig een moeilijk seizoen, staan in de degradatiezone en kunnen versterkingen in de winterstop maar al te goed gebruiken. Maar een kleine maand voor de opening van de nieuwe transferwindow zit Sparta zonder technisch directeur.

"Dat is een van de redenen geweest dat we de afgelopen dagen zo intensief met elkaar gesproken hebben, omdat dat het laatste is dat je wil", reageert Laros, die nog niet met een mogelijke opvolger sprak. "Wij zijn een nette club en gaan niet met andere mensen praten voordat we het gesprek met Henk hebben gevoerd. Dat gesprek was gisteravond, het is nu aan ons om zo spoedig mogelijk een opvolger te vinden. Ik vind dat Henk alles bij elkaar samen met de trainer en spelersgroep tot goede prestaties is gekomen, dus wij zullen in de lijn van Henk gaan kijken. Aan de andere kant moet je ook gewoon kijken naar wat er beschikbaar is."

'Ga er niet vanuit dat Fraser stopt'

Met het vertrek van Van Stee staat Sparta-trainer Henk Fraser voor een dilemma. Fraser werd 3,5 jaar geleden door Van Stee binnengehaald en sindsdien waren de technisch directeur en trainer twee handen op één buik. "Wij hebben met Fraser gesproken en daaruit mogen wij de verwachting hebben dat we er met elkaar voor gaan zorgen dat Sparta in de eredivisie blijft", vertelt Laros.

"We weten dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Het is zaak dat we snel met elkaar om tafel gaan om vervolgens de juiste versterkingen te halen in de winterstop." Ook voorzitter Ruijs verwacht geen voortijdig vertrek van de trainer van Sparta. "Henk is teleurgesteld, maar Henk is ook een professional. Ik ga er niet vanuit dat hij stopt. Ik weet ook dat Henk van Stee tegen Henk Fraser heeft gezegd: jij gaat er gewoon voor. Dan ga ik er vanuit dat Henk Fraser dat doet."