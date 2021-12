RIVM: 1845 nieuwe besmettingen, 7 regiogenoten overleden

Bij het RIVM zijn de afgelopen 24 uur 1845 nieuwe coronabesmettingen in onze regio gemeld. Dat zijn er meer dan maandag, toen er 1699 besmettingen waren gemeld. Verder zijn er 7 overleden regiogenoten gemeld; 9 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis.

De overleden regiogenoten kwamen uit Alblasserdam (1), Dordrecht (1), Hendrik-Ido-Ambacht (1), Nissewaard (1), Papendrecht (1) en Rotterdam (2). In het ziekenhuis werden verder mensen uit Capelle aan den IJssel (1), Dordrecht (1) en Rotterdam (7) opgenomen.

Landelijke cijfers

Landelijk werden er bij het RIVM iets minder positieve tests gemeld dan in de zeven dagen daarvoor. Met bijna 148.000 besmettingen gaat het om een daling van 5 procent. "De cijfers zijn iets gedaald, maar zijn nog steeds op een hoog niveau", concludeert het RIVM.

Voor het eerst in geruime tijd daalde ook het aantal mensen dat werd opgenomen in het ziekenhuis. Ten opzichte van vorige week zijn er 7 procent minder ziekenhuisopnames en 15 procent minder IC-opnames, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Een week geleden nam het aantal opnames nog toe. Doordat mensen langere tijd in het ziekenhuis liggen, duurt het nog even voordat de bezetting in de ziekenhuizen ook daadwerkelijk lager wordt.

De meeste positieve tests worden nog altijd gevonden bij kinderen in de basisschoolleeftijd. In de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 werden 125.000 tests afgenomen en daarvan was ruim 23 procent positief.

Regionale cijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 15 - 4512

Albrandswaard: 33 - 4874

Barendrecht: 36 - 8975

Brielle: 29 - 2591

Capelle aan den IJssel: 67 - 12262

Dordrecht: 138 - 22196

Goeree-Overflakkee: 29 - 7458

Gorinchem: 36 - 6800

Hardinxveld-Giessendam: 19 - 4592

Hellevoetsluis: 57 - 5859

Hendrik-Ido-Ambacht: 44 - 6140

Hoeksche Waard: 81 - 14403

Krimpen aan den IJssel: 31 - 5711

Lansingerland: 86 - 11263

Maassluis: 24 - 5574

Molenlanden: 40 - 9605

Nissewaard: 110 - 13928

Papendrecht: 36 - 5696

Ridderkerk: 57 - 8789

Rotterdam: 632 - 122975

Schiedam: 75 - 13995

Sliedrecht: 33 - 5756

Vlaardingen: 64 - 13124

Westvoorne: 14 - 1871

Zwijndrecht: 59 - 8181

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. De cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGDs bestaat. Beide GGDs hebben een andere werkwijze voor het vaststellen van de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op de ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.