Rijschoolhouder baalt van beperking lesmomenten: 'Corona blijft toch'

Rijschoolhouder Wim de Munck uit Zwijndrecht baalt ervan dat ze maar tot 17.00 uur rijles mogen geven. De ondernemer beklaagt zich over de regel. "Want," zegt hij, "of ik nou voor of na 17:00 uur lesgeef, corona blijft toch."

"Het is lastig dat we daarna niet mogen werken", vertelt de rijschoolhouder. De ondernemer moet nu ook op zaterdag en zondag werken, omdat anders leerlingen niet alle leerlingen kunnen lessen. "Als ze een afspraak af moeten zeggen is het lastig om een ander lesmoment te vinden, omdat de mogelijkheden beperkt zijn. De leercurve verandert daardoor."

Uiteindelijk kan De Munck ook minder leerlingen lesgeven. "We hebben hier nu twee weken mee te maken en het is nog lastig inschatten wat het voor invloed gaat hebben, maar het inplannen is nu al wel lastig."

De leerlingen zelf vinden het ook ingewikkeld, legt de rijschoolhouder uit. "Ze snappen dat er maatregelen moeten worden genomen. Maar ze begrijpen niet dat je niet 's avonds mag lessen en in het weekend wel, maar op een ander tijdstip."

De rijschoolhouder is wel blij dat ze niet helemaal op slot zijn. "Maar dit houdt wel in dat ik zeven dagen moet werken en dat gaat wel ten koste van mijn privéleven. We moeten schipperen. Dat is op zich niet erg, maar je moet het een en ander op een andere dag inhalen terwijl dit normaal 's avonds zou zijn."