Zevende editie Sportfilmfestival Rotterdam: 'De kwaliteit is fantastisch'

Het SFFR is alleen online te bezoeken, het festival annuleren was namelijk geen optie. "Lance Armstrong zei ook: 'Je kunt maar een keer opgeven'. Dat geldt ook voor ons festival", lacht Alleblas.

Het SFFR had dit jaar een recordaantal inzendingen van 200 sportfilms. "Daarvan hebben we er 64 geselecteerd, omdat de kwaliteit heel hoog was", vertelt Alleblas. "Dat is de helft meer dan in voorgaande jaren."

'Boeiend en informatief'

Drie van deze inzendingen zijn in de prijzen gevallen. De filmfestivaldirecteur legt uit: "Voor ons is het belangrijk dat het verhaal boeit en informatief is. Daarnaast moet het je emotioneel raken. Als je dat kunt combineren moet goed camerawerk, val je bij ons in de prijzen."

Tijdens de uitzending van Rijnmond Vandaag werden deze prijzen bekendgemaakt. De juryprijs voor beste lange film is voor Arsène Wenger: Invincible van Gabriel Clarke en Christian Jeanpierre. Wenger is coach van de Britse voetbalclub Arsenal. De Fransman begon in 1996 en was meteen succesvol met kampioenschappen. Toch werd Wenger niet meteen met open armen ontvangen. De Fransman introduceerde andere voeding en nieuwe trainingstechnieken. Wel had dit resultaat, zeker in 2004 toen Arsenal het kampioenschap ongeslagen won. "Dat was maar een keer in de geschiedenis voorgekomen", vertelt Alleblas.

Bekijk hier een fragment van de film Arsène Wenger: Invincible:

De tweede juryprijs voor de beste korte film gaat naar OutSwing van Samar Khan. Deze film uit Pakistan vertelt het verhaal over tienermeisjes uit de hoofdstad Islamabad die cricket willen spelen, maar dat niet mogen vanwege hun cultuur. Toch willen ze op hun school een team vormen en meedoen aan toernooien.

Bekijk hier een fragment van de film OutSwing:

De laatste prijs, voor Best World Cinema, gaat naar Riding Uphill van de Japanse regisseur Kan Eguchi. De film gaat over een honkbalspeler in Japan die aan lager wal is geraakt en op latere leeftijd de switch maakt naar keirin wielrennen. "Hij wil een nieuwe carrière starten in de sport en sluit zich aan bij de enige keirin-school in Japan. En dat is een harde leerschool", vertelt Alleblas.

Bekijk hier een fragment van de film Riding Uphill:

Het Sportfilmfestival Rotterdam vindt van 7 t/m 10 december online plaats. De 64 films van het SFFR zijn allemaal via de website van het SFFR te bekijken.