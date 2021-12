Extra podcast Sparta na exit Van Stee: 'Ben ervan overtuigd dat Fraser niet wegloopt'

"Ergens is er opluchting dat er snel wordt gehandeld als er problemen zijn", is de eerste reactie van Slotboom op het nieuws over het vertrek van Van Stee. "Tegelijkertijd is het pijnlijk dat we eigenlijk zoeken naar een type Van Stee. Iemand die de voetbalwereld kent, op hoog niveau gewerkt heeft en ook nog Sparta-gevoel heeft."

Slotboom zag het Rijnmond-interview met Van Stee van deze dinsdag 'met lede ogen' aan. "Het beste interview dat hij in maanden heeft gegeven. Opeens staat daar weer iemand met zijn schouders recht, die niet de vuile was buiten hangt. Het is misgegaan en dat is ontzettend zonde." Van Os, die Van Stee interviewde, vult aan: "Henk kwam lachend binnen, ging daar staan en deed zijn woord. Dat deed hij goed. Misschien is hij wel een beetje opgelucht."

Het vertrek van Van Stee komt, los van de omstandigheden, voor Sparta op een bijzonder ongunstig moment. De Rotterdammers kennen voorlopig een moeilijk seizoen, staan in de degradatiezone en kunnen versterkingen in de winterstop maar al te goed gebruiken. Maar een kleine maand voor de opening van de nieuwe transferwindow zit Sparta zonder technisch directeur. Wie gaat straks met mogelijk nieuwe spelers en zaakwaarnemers om tafel zitten?

"Ik sluit Henk Fraser niet uit", vertelt Van Os. "Maar het zou zomaar kunnen dat Sparta voor het einde van de week een nieuwe td heeft. Je kan vandaag en morgen al gaan zitten bellen. Ik denk ook dat mensen hun vinger op zullen steken. Er lopen zat mensen in de voetballerij rond met een netwerk, het is maar net of ze geïnteresseerd zijn en het salaris vragen dat Sparta kan betalen."

Wat doet Fraser?

Slotboom plaatst een kanttekening: "We hebben het nu over een uitgebreider takenpakket voor Fraser, terwijl we niet eens weten of hij wel wil blijven. Ik kan me voorstellen dat dit wel hét exit-moment is voor Fraser als je je reputatie wil redden. Want als het fout gaat in de winterstop qua transfers, wat zomaar zou kunnen, en je degradeert... is dat toch wel een smetje op zijn blazoen waar hij niet zoveel aan kan doen. Want hij heeft geschreeuwd om beter materiaal."

"Weglopen is ook een smetje op je blazoen", reageert Van Os. "Ik ben ervan overtuigd dat Henk Fraser dat niet doet. Ik denk niet dat hij een groep van 24 man waar hij zijn ziel en zaligheid in heeft gestopt zomaar in de steek gaat laten. Hij wil deze klus afmaken. Stel dat Sparta Mo Allach van RKC Waalwijk als nieuwe technisch directeur weet te strikken, een maatje van Fraser. Misschien dat Henk dat wel voorstelt."

