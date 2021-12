Samantha van Diemen is eerste Feyenoorder ooit bij Oranje Leeuwinnen: 'Bevestiging dat overstap van Ajax de juiste was'

Samantha van Diemen in Oranje-shirt | Foto: Orange Pictures

Ze kwam afgelopen zomer over van Ajax om meer minuten te maken bij Feyenoord. Na bijna een half seizoen zijn de verwachtingen van Samantha van Diemen nu al overtroffen. De 19-jarige verdediger draait met Feyenoord mee in de top van de eredivisie én ze mag zich sinds kort Oranje Leeuwin noemen.

Ondanks de 1-0 nederlaag bij PSV, breekt er toch een big smile door bij Van Diemen, wanneer de kleur oranje benoemd wordt. "Super trots dat ik mijn debuut heb mogen maken voor het Nederlands vrouwenelftal. Het is jammer dat deze mooie week met een nederlaag moet eindigen, maar ik denk dat ik mezelf alsnog prima dominant heb kunnen laten zien."

Van Diemen speelde een paar dagen voor haar debuut nog een wedstrijd met Jong Oranje. "Ik werd gebeld door de bondscoach van Jong Oranje dat ik even naar zijn kantoor moest komen. Ik dacht eerst: wat heb ik gedaan?", lacht ze. Maar al snel kwam het goede nieuws: "Hij zei dat de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen wat spelers rust ging geven en dat ik daardoor bij de wedstrijdselectie zou zitten."

Bondscoach Mark Parsons had direct een basisplek over voor Van Diemen in oefenwedstrijd tegen Japan (0-0). "Ik heb natuurlijk als eerste mijn ouders gebeld. Zij waren hartstikke trots. Daarna ook mijn trainer en mijn management die mij elke dag steunen."

Centraal achterin

Parsons zette haar niet op haar favoriete plek in het centrum van de verdediging, maar op rechtsback. Dat maakte haar echter niet minder trots. "Ik heb natuurlijk bewust de stap van Ajax naar Feyenoord gemaakt om meer minuten te maken en om mezelf op mijn eigen positie (centraal achterin) te laten zien. Ook met oog op Oranje."

"Dat ik nu al de stap naar de Oranje Leeuwinnen heb gemaakt, is denk ik een bevestiging dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Daar ben ik Feyenoord heel erg dankbaar voor. Ik vind echt dat we dat samen hebben bereikt. Zij zijn trots op mij en ik ben ontzettend blij met deze samenwerking."