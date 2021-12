Studenten helpen medisch personeel op de IC: 'Dit komt wel binnen'

Seren is student medische hulpverlening en werkt ongeveer een maand als zorgondersteuner op de IC. Vanuit haar opleiding werd een oproep gedaan. "Als student heb je heel weinig kans om tegenwoordig ervaring op te doen. Juist daarom dacht ik: waarom ook niet?"

Ziektebeelden herkennen, klinisch redeneren en spullen klaarleggen zijn een aantal taken die aan Seren gevraagd worden. Toch is ze niet helemaal onervaren. Een jaar geleden stond ze namelijk ook op de covid-afdeling in het Erasmus MC. "Alleen nu sta ik echt op de IC. Dat is wel een verschil, want het zijn complexere situaties. Maar daar leer ik wel meer van."

'Niet makkelijk'

Geneeskundestudent Merve vertelt dat je op de IC in een totaal andere wereld terechtkomt. En dat is niet altijd even makkelijk, legt ze uit: "Sommige situaties komen wel binnen. Bijvoorbeeld het moment dat ik voor het eerst een zieke patiënt zag en familieleden huilend zag binnenkomen. Op dat moment kon ik het zelf ook moeilijk binnen houden. Het went wel, maar het is niet makkelijk."

Hoewel ze het zwaar vindt, krijgen zij en andere studenten wel veel ondersteuning. "Verpleegkundigen vragen iedere dag hoe het met ons gaat. Daarnaast zijn er wekelijks evaluatiemomenten met de coördinator. Daar bespreken we dit ook." Studenten die wat meer tijd nodig hebben, kunnen ondersteuning krijgen van een coach.

"De patiënten zijn erg ziek. Dat is voor mij een hele mooie kans om te helpen, maar daardoor ben je je ook wel heel erg bewust van wat je aan het doen bent." Taken die Merve mag doen zijn het draaien en wassen van patiënten, bloed afnemen en een infuus vervangen. "Zodra ik arts ben zal dit niet aan mij gevraagd worden, maar ik ben nog in opleiding. Nu help ik de verpleegkundigen waar nodig. Daarna heb ik nog een hele lange leerschool te gaan."

Eerste reanimatie

Stephan, die ook geneeskunde studeert, was vooral onder de indruk van zijn eerste reanimatie. "Ineens ging het alarm af. Dat was heel luid en ik wist niet wat het was." Het bleek een reanimatie te zijn. "Ook al ken je de mensen misschien niet, het raakt je toch. Ik vond het wel heel heftig."

De tweedejaars student is blij dat hij kan helpen op de IC, maar zegt er ook bij dat hij de nachten zwaar vindt. Wel wordt hij ondersteund door familieleden. Zijn ouders en zus zijn namelijk ook verpleegkundigen. "Met hen praat ik hierover om het een beetje te verwerken."