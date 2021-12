Architect tuinpaviljoen Boijmans: 'Doodzonde om dit te slopen'

Het tuinpaviljoen van museum Boijmans van Beuningen moet niet tegen de vlakte. Dat vindt architect Hubert-Jan Henket, die het paviljoen ontwierp. Hij is niet de eerste architect die tegen de verbouwingsplannen is.

Eerder keerde het Belgische architectenduo Robbrecht en Daem zich al tegen de sloop van de glazen zijvleugel, zoals hun collega Francine Houben van architectenbureau Meccanoo dat voor ogen heeft.

Hubert-Jan Henket hoopt dat Houben haar plannen wil bijstellen. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. Dinsdagavond zal hij zijn mening ook te kennen geven tijdens een inspraakmoment in de raad. De architect krijgt steun van onder meer de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed en de Welstandscommissie, zegt hij.

'Koest wat u hebt en denk circulair' Architect Hubert-Jan Henket

Henket (81) ontwierp het tuinpaviljoen ooit voor de collectie van Hendrik Jan van Beuningen. Er werden vanaf 1991 pre-industriële voorwerpen in geëxposeerd. "Toen het paviljoen werd neergezet heeft het veel waardering gekregen", vertelt de architect. "Het werd genomineerd voor allerlei internationale prijzen, dus dan is het doodzonde om het niet te renoveren."

Henket wijst in zijn brief aan de raad ook op duurzaamheid. "In combinatie met uw budgettaire perikelen is het moeilijk te begrijpen dat in deze tijd eertijds goed functionerende bouwdelen zouden worden gesloopt. Koester wat u hebt en denk circulair."

Het nieuwste plan voor de renovatie van het museum kost 223 miljoen euro. Dat is 44 miljoen euro meer dan gepland. De helft van die 44 miljoen wil de gemeente - eigenaar van het pand - voor haar rekening nemen. De rest moet bij externe partijen worden opgehaald. Dat laatste leverde tot nu toe nog niet veel geld op.