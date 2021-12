Advocaat Dordtse schutter: 'Niels kan zich niet herinneren wat hij werkelijk heeft gedaan, hij had een delirium'

Tijdens de zogeheten inleidende pro forma-zitting voor de rechtbank in Dordrecht wil Van Paridon afdwingen dat hij inzage krijgt in de 3D-reconstructie die door justitie is gemaakt van de schietpartij. "Mijn cliënt weet niet wat er is gebeurd. Hij herinnert zich dingen waarvan iedereen meteen zegt: dit is fantasie. Dat erkent hij zelf ook." Van Paridon wil niet tot in detail zeggen welke voorstelling Niels W. in zijn hoofd had. Zijn cliënt zou net voor of na de schietpartij in een auto van een ander zijn gaan zitten, omdat hij dacht dat die van hem was.

'Bij ieder mens is er een steekje los. Maar bij mijn cliënt kwam er die avond, door externe invloeden, een hele gevelplaat los' Advocaat Van Paridon





"Het draait in deze zaak om toerekeningsvatbaarheid. Mijn stelling is: bij ieder mens is er een steekje los. Maar bij mijn cliënt kwam er die avond, door externe invloeden, een hele gevelplaat los." Op de zomerse avond in augustus zaten veel buurtbewoners in hun tuin en hoorden het salvo van minstens zeven schoten.



(tekst gaat verder onder de foto)

De politie doet onderzoek naar de schietpartij in Dordrecht | Foto: Media TV - Matthijs de Feyter



Niels W. schoot die avond op de bewuste woensdagavond twee agenten neer in de Dordtse Transvaalbuurt, niet ver van het centrum van de stad. Eén van hen trof hij in het gezicht. De agent raakte, naar verluid, zwaargewond en verliet een maand na de schietpartij het ziekenhuis.

De agenten waren afgekomen op een melding van overlast. Daarna ging het snel mis. De Dordtse verdachte zou een gevallen pistool van de agenten hebben opgeraapt of het pistool hebben afgepakt. Ook raakte er een Poolse man zwaargewond. Van Paridon: "Het is maar de vraag van wie die kogels afkomstig waren. Dat kan ook best van de agenten zijn geweest zijn die terugschoten. Het werd in korte tijd een flinke schietpartij."



Van Paridon is vanuit de auto onderweg naar zijn kantoor als hij vertelt over de komende zitting. Hij heeft net zijn cliënt Niels W. bezocht die in voorarrest zit. "Ik heb een heel normaal mens gesproken, niet anders dan u of ik. Hij vraagt tijdens mijn bezoeken voortdurend hoe het met de agent gaat. Hij is ervan overtuigd dat hij naast de neergeschoten agent is gaan zitten om met hem te praten. Natuurlijk heeft hij spijt. Al kan hij zich niet herinneren wat hij werkelijk heeft gedaan. Hij wil ook dat hij wordt behandeld om dit in de toekomst te voorkomen. Er moet niet weer een gevelplaat loskomen."

Van Paridon wil verder dat er tempo wordt gemaakt met de eigenlijke rechtszaak. "Eens in de drie maanden bij elkaar komen in de rechtbank is te weinig."