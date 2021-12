Maastunnel dicht na botsing met politieauto, verkeer in centrum loopt vast

Het is niet bekend hoe lang de afsluiting nog gaat duren | Foto: Archief

De Rotterdamse Maastunnel van noord naar zuid is dinsdagmiddag urenlang afgesloten geweest. Dat had te maken met de botsing tussen een personenwagen en een politieauto. De omleiding van het verkeer leidde tot enorme verkeersdrukte in het centrum.