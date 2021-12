Douane vindt voor vijf miljoen aan coke tussen bananen en avocado's

De cocaïne was verstopt in twee koelcontainers die op hetzelfde schip stonden | Foto: OM

In de Rotterdamse haven heeft de douane dinsdag zeventig kilo cocaïne onderschept. De verdovende middelen zaten in twee koelcontainers.

In de eerste container, geladen met bananen, bleek de wand onder de luiken te zijn uitgehold. Hier werden vijftig pakketten aangetroffen. De bananen zouden in Rotterdam gelost worden en waren afkomstig uit Zuid-Amerika. In een andere container op hetzelfde schip werden in een ruimte achter de luiken nog eens twintig pakketten aangetroffen. In deze container zaten avocado's.

De drugs, met een straatwaarde van rond de 5 miljoen euro, zijn inmiddels vernietigd.