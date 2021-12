Politie: wie dumpte deze zwaar verwaarloosde Bulldog op een schoolplein in Rotterdam-Schiebroek?

De politie zoekt de eigenaar van een fokteef die maandagavond werd gedumpt op een schoolplein in Rotterdam-Schiebroek. Het dier bleek zwaar verwaarloosd.

De Old English Buldog van naar schatting acht jaar oud, is ernstig ondervoed, heeft onder meer vergroeide poten, dikke tepels en tumoren. Als gevolg van de verwaarlozing heeft de hond de rest van haar leven pijnstillers nodig.

De hond heeft een chip, maar die is niet geregistreerd. De verschoppeling verblijft inmiddels in een dierenkliniek in Schiedam-Noord, waar ze zo goed als mogelijk wordt opgelapt. Ze heeft de naam Vida gekregen, wat 'leven' betekent.

[image:]