Het weer van vandaag: af en toe zon

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en wolkenvelden en kan er vooral in het westen van de regio een bui vallen. De minima komen uit op ongeveer 4 graden en de wind neemt in kracht af.

Morgen is er veel bewolking en valt er soms wat lichte regen of een bui. Vooral verder landinwaarts kan ook af en toe de zon doorbreken. De temperatuur komt opnieuw uit rond een graad of 7 en er staat een meest matige wind uit het zuiden.

Vooruitzichten

Vrijdag passeert er een actieve storing met flink wat regen. Zaterdagoverdag blijft het overwegend droog met misschien een streepje zon. Zondag is er veel bewolking en kan er wat regen vallen. Eerst ligt de temperatuur rond de 7 graden, vanaf zondag wordt het flink zachter en komen we in de dubbele cijfers.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur 7,0 graden en de minimumtemperatuur 1,7 graden. Er valt gemiddeld 25,3 mm neerslag.