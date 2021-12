's Avonds met Barendrecht in de Arena, 's ochtends vroeg op de zaak: deze spelers gaan 'gewoon' werken rondom hun droomwedstrijd

Woensdag 21:00 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff Arena. Veertien uur eerder gaat om 7:00 uur in Den Haag de wekker af van glazenwasser Van der Stoep (27). “Om kwart over zeven komen alle collega's naar de zaken en ontbijten we samen. Dan tanken we water in de busjes, verzamelen we de schone doekjes en gaan we vanaf acht uur aan de slag.”

Vijf dagen in de week staat hij met een trekker en een zeem in de hand. Van der Stoep zag geen reden om daar komende woensdag vanaf te zien. “Ik vind het niet erg om te werken. En mijn collega's verwachten mij ook gewoon,” vertelt Van der Stoep met een lach in zijn stem.

Niet om 7:00 uur, maar iets later in de ochtend staat ook zijn ploeggenoot Kevin Cornet op. De 23-jarige linksback van Barendrecht nam bijna vier jaar geleden samen met zijn moeder een snackbar over in zijn woonplaats Werkendam. Ook hij staat op de wedstrijddag gewoon achter de frituur. “Ik sta om half negen op. In de loop van de ochtend starten we de zaak op en zorgen we dat alles wordt verwarmd voor een nieuwe dag.”

'Een heel ander leven'

Aanvallende middenvelder Ugur Altintas (22) neemt voor de gelegenheid een vrije dag. Wel staat hij de volgende morgen om 7:00 uur klaar in een kinderopvang. De behendige voetballer rook lang aan het betaalde voetbal bij Sparta, maar een paar jaar geleden ging de knop voor hem om. “Voetballer zijn is een heel ander leven. Ik heb ook heel lang niet gewerkt en richtte me volledig op de sport.”

Smaakmaker Ugur Altintas eerder dit seizoen in actie. Lees verder onder de foto.

Doelpuntenmaker Ugur Altintas tijdens Barendrecht-GOES | Foto: Danny Ploegaert/Orange Pictures

Inmiddels werkt hij 24 uur per week in een kinderopvang in Rotterdam-Zuid. Daarnaast is hij als personal trainer eigen ondernemer. “Op het begin was het even lastig om de switch te maken. Maar als amateurvoetballer moet je gewoon werken. Het is me niet gelukt om prof te worden.”

Het contrast is woensdag enorm. Spelers als Dusan Tadic en Daley Blind die miljoenen euro's per jaar verdienen, spelen dezelfde wedstrijd als Van der Stoep, Cornet en Altintas. Een feit dat bij dit drietal ook weleens door het hoofd schiet. “Ik doe dit werk nu zes jaar. Soms denk ik om acht uur 's ochtends in de kou weleens: 'ik had beter mijn best moeten doen!'", zegt Van der Stoep.

Net als bij Altintas lag een leven als profvoetballer lange tijd voor hem in het verschiet. “Ik heb mijn eredivisiedebuut gemaakt bij FC Utrecht en daarna ging ik naar Sparta. In mijn laatste seizoen in 2016, waarin Sparta promoveerde, speelde ik amper. Daarna ben ik amateur geworden.”

Snackbareigenaar Cornet heeft geen ervaring in het betaalde voetbal. “Ik heb zeven jaar in de jeugd van Willem II gespeeld, maar in de senioren niet hoger dan Kozakken Boys.” Woensdag staat hij tegenover een elftal vol goed betaalde profs. “Ik bedacht me één keer dat het miljoenenbal nu wel heel erg dichtbij komt. Deze situatie is heel apart als je zo denkt.”

Zoiets beleef je maar één keer

Een beetje profervaring of niet: de wedstrijd bij Ajax is voor alle spelers van Barendrecht een enorm hoogtepunt. “Zoiets beleef je maar één keer in je leven. In de Arena speel je alleen met een potje Fifa,” zegt Cornet. “Ajax behoort momenteel tot de Europese top. Dit is heel erg leuk voor ons”, vult Van der Stoep aan. Volgens Altintas is dit de droom van elke voetballer. “Hier doe je het voor. Elke speler wil in zo'n groot stadion spelen.”

Kevin Cornet runt samen met zijn moeder een snackbar in Werkendam. Lees verder onder de foto.

Kevin Cornet in zijn snackbar in Werkendam. | Foto: Kevin Cornet

De vreugde was dan ook groot toen de loting uitwees dat Barendrecht tegen Ajax uitkomt. Cornet dronk op dat moment een biertje met vrienden in zijn woonplaats Werkendam. Hij riep dat de live uitgezonden loting even opgezet moest worden. “Het was even helemaal stil op het feestje. Er barstte gejuich los toen het Ajax werd. Ik dacht: oh god, we gaan naar de Arena! Je hoopt altijd een tegenstander van je eigen kaliber te treffen of zo'n topper. We mogen absoluut niet klagen.”

De eerste gedachte van zijn teamgenoot Van der Stoep was nog even anders. Ook hij stond die zaterdagavond op een feest. “De groepsapp van het team ging aardig los. Al mijn vrienden vonden het helemaal mooi. Alleen dacht ik: 'Ajax liever nu nog niet'. Daarna denk je na en is het gewoon heel gaaf om in de Arena te spelen!”

Altintas bekeek de loting ook live en reageerde met een luide schreeuw op de uitkomst. De dagen erna kreeg hij veel reacties uit zijn omgeving. “De kinderen van de opvang vinden het heel leuk. Net als collega's en anderen om je heen. Je komt natuurlijk ook live op televisie.”

Fans Barendrecht niet welkom

Een flinke smet op deze droomwedstrijd is dat supporters niet welkom zijn in het grootste stadion van het land. “Op het moment van de loting waren de coronaregels nog wat soepeler. Ik dacht toen dat ik familie en vrienden allemaal mee kon nemen. Heel jammer dat dat niet kan,” vertelt Altintas. “Er zou echt een enorme horde fans uit Barendrecht meegekomen zijn. Ook in mijn familie riep iedereen: 'regel kaartjes!'", zegt Van der Stoep.

Maar ook zonder fans valt er nog genoeg te genieten voor de spelers van Barendrecht. Naast een optreden in het grote stadion, kunnen zij zich meten aan spelers uit de Europese subtop. Over één ding is dit drietal het volledig met elkaar eens. Zij spelen liever tegen Steven Berghuis, Sébastien Haller en Antony dan tegen een veredelde B-ploeg met een procentje meer kans op een eventuele stunt. Altintas: “Voor de ervaring hoop je op het sterkste team. Het is vooral een moment om jezelf te meten met de top van Nederland, een toffe ervaring. Toch heb ik gemengde gevoelens. Als zij met een B-team spelen en wij klappen erop, is de kans op een wonder iets groter."

Delano van der Stoep eerder dit seizoen in actie tegen GOES. Lees verder onder de foto.

Delano van der Stoep | Foto: Orange Pictures

Cornet heeft al goed nagedacht over de tegenstander van woensdag. “Ik speel juist liever tegen Antony, David Neres of misschien of Mohamed Daramy. Dat zijn gewoon snelle buitenspelers waar ik normaal gesproken op ingesteld ben. Iemand als Naci Ünüvar loopt overal tussendoor.”

Tijdens het doordeweekse werk kan het drietal al lekker dagdromen over dit duel. Natuurlijk wordt er gedacht aan een stunt met Barendrecht. Maar het is voor de spelers ook individueel een kans om zich eens op televisie te laten zien. “Soms denk je daar al aan, ja,” zegt Van der Stoep. “Wat zal ik doen als ik de bal heb? Probeer je dan voor de panna te gaan?” Altintas: “Een mooi moment voor mezelf in de wedstrijd is een streefdoel. Misschien pik je wel een doelpunt mee. Vorige week tegen DVS'33 heb ik het nog laten zien: ik kan gewoon een bal erin schieten!”

Kevin Cornet in het blauwe uittenue van Barendrecht. Lees verder onder de foto.

Kevin Cornet | Foto: BVV Barendrecht

De wonderen zijn de wereld nog niet uit en de bal is rond. Maar geloven deze drie voetballers van Barendrecht echt in een stunt? “Dan moet er echt iets gebeuren dat de hele wedstrijd op zijn kop zet,” zegt Cornet. “Een vroeg doelpunt van ons of een rode kaart voor Ajax bijvoorbeeld. Die kans is heel klein. Maar daar moet je wel in geloven als je aan de wedstrijd begint.”

Van der Stoep vindt dat je realistisch moet blijven. “Ajax speelt op dit moment in de Europese top. Natuurlijk kan het weleens zo zijn dat een topclub een mindere dag heeft.” Ook volgens Altintas gaat het woensdag een lastig verhaal worden. “Misschien ga je er met grote cijfers vanaf. Maar we gaan vol gas geven en blijven hopen op een mooi momentje in de wedstrijd.”

Of er een stunt komt of niet: donderdagochtend loopt bij Van der Stoep, Cornet en Altintas gewoon de wekker af om aan de slag te gaan op de ladder, in de snackbar of in de kinderopvang. "Misschien dat ik dan wel een uurtje later komt," grapt Van der Stoep.

De wedstrijd Ajax - Barendrecht is woensdagavond live te volgen op Radio Rijnmond. Op die avond is het ook FC Twente - Feyenoord, Vitesse - Sparta en Excelsior - FC Groningen.