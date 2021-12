Aboutaleb: 'Excuses slavernijverleden zeggen niets over inwoners van Rotterdam'

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft vanmiddag excuses gemaakt namens het college voor het aandeel van Rotterdam in het slavernijverleden. Bij Radio Rijnmond was Aboutaleb te gast, waar hij vragen beantwoordde over de publieke excuses en reageerde op luisteraars.

De excuses komen een jaar na de afronding van een onderzoek naar de rol van Rotterdam in de slavernij. Nadat Aboutaleb in gesprek ging met Rotterdammers over de betekenis van het slavernijverleden liet hij weten geraakt te zijn door de verhalen van Rotterdammers.

Toch zeggen de excuses niets over de mensen die er nu wonen, onderstreept Aboutaleb. Volgens de stadsbestuurder is het ook nooit de bedoeling geweest om de huidige Rotterdammers schuld aan te praten. Leefbaar Rotterdam zei om die reden ook al dat het daarom onzin is om excuses aan te bieden. Daar is Aboutaleb het niet mee eens.

In de zeventiende en de achttiende eeuw zaterdag stadsbestuurders ook vaak in het bestuur van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie. Die organisaties verdienden honderden jaren veel geld met de slavenhandel. Daar bood Aboutaleb namens het stadsbestuur zijn excuses voor aan.