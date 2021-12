Vrijdag live op Rijnmond: stel je vraag aan burgemeester Aboutaleb

Burgemeester Aboutaleb gaat vrijdag live op Rijnmond in gesprek met inwoners van zijn stad | Foto: Rijnmond

Burgemeester Ahmed Aboutaleb is vrijdag te gast bij Rijnmond. Vanaf 18:00 uur geeft hij live op Radio Rijnmond en rijnmond.nl antwoord op jouw vragen

De burgemeester van Rotterdam schuift maandelijks aan bij presentator Ruud de Boer en gaat dan het gesprek aan met de inwoners van zijn stad. Heb jij een vraag of prangende kwestie? Meld je nu al aan via radio@rijnmond.nl of 010-4364436.

Zoals altijd neemt Aboutaleb geen blad voor de mond en zal hij iedere vraag van een antwoord voorzien? Welk thema wil jij met hem bespreken? Laat het ons weten en wie weet ga jij vrijdag live het gesprek aan met 'de beste burgemeester ter wereld', want die eer viel Aboutaleb in september ten deel. Hij ontving de World Mayor Award toen samen met de burgemeester van het Franse Grigny.

Het uur met Aboutaleb is vrijdag vanaf 18:00 uur live te beluisteren op Radio Rijnmond en live te zien op rijnmond.nl