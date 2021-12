Bijlow terug bij Feyenoord, Trauner en Kökcü trainen apart

Bijlow miste de laatste drie competitiewedstrijden van Feyenoord, evenals de Europese uitwedstrijd bij Slavia Praag. De keeper van het Nederlands elftal kampte met corona, maar lijkt nu weer inzetbaar voor het duel met Maccabi Haifa. Bijlow trainde samen met de andere doelmannen van Feyenoord.

Bekijk hier de video van de training van woensdagochtend. Tekst gaat verder onder de video:

Verdediger Gernot Trauner en middenvelder Orkun Kökcü werkten beiden met een eigen hersteltrainer een aparte training af. Zij zijn niet inzetbaar tegen de Israëliërs, evenals Alireza Jahanbahksh die als Iraniër vanwege politieke redenen niet kan spelen. Daarnaast is Guus Til geschorst, waardoor Arne Slot bij lange na niet over zijn sterkste elftal kan beschikken. Om die reden trainen veel jeugdspelers mee, onder wie het pas 16-jarige talent Mike Kleijn uit Feyenoord Onder 18.

De kans is groot dat er speeltijd komt voor aanvaller Reiss Nelson en middenvelder Mark DIemers, die mag vertrekken bij Feyenoord. Lutsharel Geertruida zal net als tegen Fortuna Sittard de vervanger zijn van Trauner. Overigens is Feyenoord al verzekerd van groepswinst in groep E van de Conference League. De wedstrijd begint donderdagavond om 21 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond. Onze uitzending start om 20 uur.