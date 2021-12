Slot geeft aangepaste opstelling Feyenoord alvast prijs: 'Ik wil graag de nieuwe jongens zien'

Feyenoord is verzekerd van de groepswinst in poule E van de Conference League. Omdat veel spelers afwezig zijn, moest Slot puzzelen met zijn formatie. Om diverse redenen ontbreken Gernot Trauner, Tyrell Malacia, Guus Til, Jens Toornstra, Orkun Kökcü en Alireza Jahanbakhsh.

Hoewel er sportief weinig meer op het spel staat, neemt Slot deze wedstrijd uiterst serieus. "Anders zou je de jongens die morgen gaan spelen ernstig tekort doen. Dan geef ik zelf ook een verkeerd signaal af. Ik wil een aantal jongens graag vanaf het beginsignaal zien. Helaas hebben we niet de mogelijkheid om een aantal van hen op een andere manier aan het werk te zien, dus dit is een heel goed moment om te spelen. Want het kan zomaar zijn dat we hen nodig gaan hebben, mochten er inderdaad pijntjes bij anderen optreden."

Feyenoord strijkt bij een overwinning een premie op van een half miljoen. Om die reden stelt Slot een aantal vaste basisspelers op. Op de bank zitten veel jeugdspelers. "Fysiek zijn die klaar om in te vallen, maar het blijft wel een behoorlijke stap van Feyenoord Onder 21 naar het eerste."

Feyenoord-Maccabi Haifa wedstrijd begint donderdagavond om 21 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond. Onze uitzending start om 20 uur.