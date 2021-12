Fredrik Aursnes voelt zich vertrouwd bij Feyenoord: 'Ik speel vaker en pas mij steeds beter aan'

Aan Fredrik Aursnes is geen groot spreker verloren gegaan. Kalm vertelt hij op de persconferentie dat hij zich inmiddels vertrouwd voelt bij Feyenoord. "Ik speel nu steeds vaker en pas mij ook steeds beter aan. Dat anderen positief over mij zijn, zegt mij niet zoveel. Want ik lees niks wat in de media staat."

De Noor vindt het belangrijker wat de trainer van hem vindt. Zijn relatie met Slot is goed. "Hij heeft zich heel goed aangepast", vertelt Slot. "Nu speelt hij structureel en voegt ook echt wat toe. Hij is onze meest verdedigende middenvelder, maar hij is ook uitstekend in staat om het spel te versnellen. Draait snel bij mensen weg en kan de bal snel uit z'n voeten krijgen. Als je in zo'n goed draaiend team iemand eruit kan spelen, zegt dat wat over je kwaliteiten."

Aursnes stelt dat het duel met Maccabi Haifa belangrijk is en sluit af met een zin, waar de aanwezigen even van moeten bijkomen. "Ik denk dat we de wedstrijd willen winnen en het is een goede gewoonte dat we ons best gaan doen."