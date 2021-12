Dordtse fotograaf die agenten beschoot mag videobeelden zien om zijn geheugen op te frissen

Schietpartij in de De La Reystraat in Dordrecht | Foto: Rijnmond

De fotograaf, die in augustus vorig jaar in Dordrecht met een dienstwapen van de politie omstanders en agenten beschoot, krijgt met toestemming van justitie beelden van de bewuste avond te zien. Dat is om herinneringen naar boven te halen. De 38-jarige man zegt zich niets meer van de beschieting te heugen, omdat hij onder invloed was van drank en drugs.

De persfotograaf is aangeklaagd voor de beschieting van zes personen: twee agenten, twee boa's en twee Poolse omstanders. Drie mensen werden geraakt.

De beschieting was in de Dordtse Transvaalbuurt, niet ver van het centrum van de stad. Een van de Polen raakte ernstig gewond en liep een dwarslaesie op. Hij heeft de kogel nog steeds in zijn rug zitten, omdat die moeilijk te verwijderen is.

Tijdens een regiezitting, woensdag, stelde de advocaat van de verdachte de herkomst van deze kogel ter discussie. Volgens hem kon die ook uit het wapen van een agent zijn gekomen. Of het daadwerkelijk om een politiekogel ging, wordt nog onderzocht.

Volgens de officier van justitie had een van de agenten die gewond raakte die avond 'een engeltje op zijn schouder'. De politieman droeg een kogelwerend vest en liep lichte verwondingen op. De andere agent werd geraakt in zijn wang en had een wond aan zijn tong. Hij lag een maand in het ziekenhuis.

De zaak gaat op 4 maart verder.