Zeehondenpup gespot? Houd afstand! 'En dan bedoelen we niet 1,5 meter'

Het geboorteseizoen van de grijze zeehond is begonnen en dat betekent dat zeehondenopvang A Seal in Stellendam het druk heeft. Bezorgde strandgangers bellen en mailen de opvang nadat ze een zeehondenpup moederziel alleen op het strand zien liggen. Toch betekent dat in de meeste gevallen niet dat de pup in nood is, vertelt Marlies de Krauw van A Seal.

"Het is wat drukker op het moment", zegt De Krauw. Mensen die op het strand lopen, hebben de kans dat ze een zeehondenpup tegen het lijf lopen. En dat kan even schrikken zijn. "Die pups maken best een klaaglijk geluid als ze op het strand liggen. Daar reageren mensen op." Toch betekent het huilende geluid zeker niet meteen dat het dier in nood is.

Zeehondenpups worden geboren met een wit, wollen vachtje en de eerste twee á drie weken worden ze gezoogd door de moeder. Met die vacht kunnen de zeehondjes slecht zwemmen. "Als de moeder dan gaat jagen, laten ze de pups gewoon op het strand liggen." De dieren lijken dan verstoten, maar dat zijn ze niet. "Ze kunnen best een periode van uren alleen gelaten worden op het strand door de moeder."

Afstand houden en honden aan de lijn

De stranden in onze omgeving zijn redelijk druk bezocht, dus de kans dat een zeehondenpup wordt gespot is zeker aanwezig. Wat moet je dan doen? Het belangrijkste is afstand houden. "En dan bedoelen we niet anderhalve meter, maar ruim afstand. Zo'n dertig meter." Als je dat niet doet kun je het dier onbedoeld in gevaar brengen. "Zeehonden zijn echt schuwe dieren", vertelt De Krauw. Als moederzeehond ziet dat er mensen in de buurt van haar pup zijn kunnen dat signalen waardoor moeders besluit om niet terug te keren. " En dan heb je een zeehond die alleen is en zichzelf nog niet kan redden." Daarnaast is het voor de zeehonden belangrijk dat honden op het strand aangelijnd zijn.

Zie je een zeehond met een kleurtje op zijn rug? Dat betekent dat de zeehond al geobserveerd wordt. Aangezien pups soms uren alleen gelaten worden op het strand, hanteert A Seal die periode om te zien of een dier wel of niet meer gezoogd wordt en of moeder zeehond terugkomt. Bij twijfel of het wel goed gaat met een dier kun je altijd 144 bellen. "Elke melding wordt serieus genomen. We hebben een netwerk van zeehondenwachters die dan gaan kijken of het dier in nood is." Als dat zo is kan de zeehond in overleg met A Seal worden opgenomen in de opvang. "Vaak gaat het om gezonde pups die prima verzorgd kunnen worden bij ons om daarna een tweede kans te krijgen in de natuur."