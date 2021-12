Feyenoordsupporter bedreigde raadsleden om zijn heilige Kuip te beschermen. 'Het was een misplaatste grap'

De 34-jarige Rotterdammer stuurde in juni van dit jaar dreigende tweets de lucht in, gericht aan de gemeenteraad en Chantal Zeegers en Christine Eskes (CDA) in het bijzonder. Een daarvan luidde: 'Ik ben Barry, 34 jaar en kom van Zuid. Vroeger een persoon vermoord. Als Feyenoord City doorgaat, zouden dat er wel eens iets meer kennen worden..."



In een andere tweet wijst hij erop dat er tijdens de inspraakdagen over Feyenoord City op het stadhuis alle tijd is om bij raadsleden thuis te gaan rondsnuffelen. De officier van justitie wijst op de 'hectische tijd' waarin dit gebeurde: "Er zijn diverse intimiderende acties geweest, zoals huisbezoeken aan mensen die betrokken waren bij Feyenoord City. Burgemeester Aboutaleb heeft een inspraakavond moeten afgelasten. Daarom zie ik deze tweets als bedreigend."



Kind genoemd

Ook Chantal Zeegers nam het serieus. "Ik vond het vooral beangstigend dat hij ook een kind van mij noemde. Dan denk je: hij heeft het dus doelbewust gericht op mij en op mijn kind, wat je als ouder nog erger vindt."



De verdachte had het allemaal niet zo kwaad bedoeld. "Het was een grap, maar ik ben zo iemand die eerst iets doet en dan pas gaat nadenken over de gevolgen." Hij wijt dat zelf aan zijn autisme en ADHD. "Ik ga daar morgen ook een training voor volgen. Ik heb dat ook nodig."



De Rotterdammer had zich in het debat gemengd omdat de Kuip voor hem heilig is. "Ik heb bij het stadion meerdere keren afscheid genomen van vrienden. Het is een soort kerkhof waar je een laatste groet brengt. Dat mag niet weg, Feyenoord City moet er niet komen."



Coke-dealer

De psychische kwetsbaarheid van de verdachte bleek ook uit een tweede zaak waarvoor hij terechtstond. De man stelde zijn bankrekening ter beschikking aan zijn coke-dealer, die op die manier geld -verkregen via WhatsApp-fraude- kon witwassen. In totaal een bedrag van 7800 euro. "Ik zag het als een vriendendienst, ik kreeg er niks voor terug." Justitie denkt dat de man is misbruikt door de drugshandelaar.



Of het met zijn ADHD niet beter was om de cocaïne de deur uit te doen, wilde de rechter weten. "Ik word daar juist zen van. Maar ik ga nu weer Ritalin gebruiken." Ook gaat hij een zogeheten Cova-training (cognitieve vaardigheden) volgen. De rechter legde hem een werkstraf op van honderd uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand.



Raadslid Chantal Zeegers was blij dat ze naar de rechtszaak was gekomen. "Ik zag toch ook een kwetsbare man, niet iemand voor wie ik bang hoef te zijn. Zijn excuses aan mij kwamen oprecht over. Neemt niet weg dat ik het verkeerd vind wat hij heeft gedaan en terecht dat hij een straf krijgt. Maar je ziet dat hij zich verbonden voelt aan de Kuip en zich dan verliest in twittergedrag wat echt niet goed is. Het hielp mij om zijn kant van de zaak te zien."