Uitstel van komst 25 jonge vluchtelingen naar Hoogvliet, procedures niet goed gevolgd

Voorlopig nog geen vluchtelingen in een voormalig pand van de gemeente | Foto: Archief

De huisvesting van minderjarige vluchtelingen aan de Kapershoekseweg in Hoogvliet gaat nog even niet door. De 25 vluchtelingen zouden volgende week komen, maar nu blijkt dat de procedures niet goed zijn gevolgd. Zo werd de gebiedscommissie te laat geïnformeerd en ontbreekt een benodigde vergunning.

Ook zegt de gemeente dat het beoogde pand niet de juiste bestemming heeft voor begeleid wonen. Wethouder Karremans (VVD) werd ook vrij laat op de hoogte gesteld, zegt hij. De zorgaanbieder moet nu alles alsnog goed regelen.

Vijf jaar geleden was er veel commotie in Hoogvliet over de komst van twaalf vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Wethouder Schneider vertrok toen voortijdig van een informatiebijeenkomst, omdat hij werd belaagd. Hij werd uitgescholden en mensen trapten tegen zijn auto.