Weer drie maanden cel voor relschoppers Coolsingel: 'Dit was een uitje...'

De twee mannen moeten direct drie maanden de gevangenis in. Ook moeten ze een schadevergoeding van duizend euro betalen en mogen ze een jaar niet in de buurt van de Coolsingel komen.

De 30-jarige Krimpenaar, die aangeklaagd was voor stenen gooien en de aanval op een ME-bus, verklaarde dat hij zich had laten meeslepen. "Niet best", zei hij. Maar ook, over het aanvallen van een politiebus: "Ik voel me niet zo verantwoordelijk. Als je bij de ME gaat, is dit het risico van het vak."

De man is procesoperator in een fabriek, heeft een gezin, is vader van twee kinderen en sinds een paar jaar gelovig. "Dat was inderdaad die avond niet te zien", zei hij. over zijn bekering. "Ik heb gezondigd. Dit was een uitje. Ik zit altijd maar thuis..." De Krimpenaar, die de rechtszaak op badslippers bijwoonde, was ook op de Beijerlandselaan, bij de avondklokrellen.

'Ik ben een zachtaardig persoon'

De 44-jarige Rotterdammer zei dat hij op 19 november in 'een vlaag van verstandsverbijstering' had gehandeld toen hij met stenen gooide. "Je wordt gewoon meegezogen. Ik heb er geen verklaring voor. Ik ben een zachtaardig persoon."

De man heeft een WAO-uitkering en leeft van 50 euro per week. In het verleden werkte hij als vrijwilliger bij een dierenasiel en bij de kattenopvang. Hij vreesde zijn huis en zijn katten kwijt te raken bij een celstraf. "De katten zijn mijn twee beste vrienden."

De rechter reageerde met: "Er zijn domme mensen als u die zich laten meeslepen. Het is niet niks. Het leek wel oorlog tegen de politie."

Eerder werden twee andere relschoppers al veroordeeld via een supersnelrechtprocedure. De straffen waren ook toen onder meer drie maanden cel en een gebiedsverbod.