Het weer van vandaag: bewolkt en hier en daar een bui

Vanavond blijft het droog met een paar opklaringen. In de loop van de nacht dan gaat het vanuit het zuidwesten regenen. De temperatuur daalt naar 3 graden en de wind waait matig en komt uit het zuidoosten.

Morgen regen en natte sneeuw

Morgen is het bewolkt en blijft het de hele dag regenen, soms valt er ook natte sneeuw. De temperatuur komt in de middag niet hoger uit dan 2-4 graden. De wind waait matig en komt uit het oosten tot zuidoosten. In de loop van de middag gaat de wind uit het noorden tot noordwesten waaien. Mogelijk neemt de wind dan aan zee tijdelijk flink in kracht toe.

Volgende week meer zon

De komende dagen zien we een licht wisselvallig weertype met op zaterdag een streepje zon. Op zondag passeert vanuit het zuiden een warmtefront met lichte regen en motregen. Begin volgende week overheerst het droge weer en kan af en toe de zon tevoorschijn komen. Vanaf zondag gaat de temperatuur aanzienlijk oplopen met in de middag maxima tussen 10 en 12 graden. Ook de nachten worden fors zachter met in de nacht naar maandag zelfs een temperatuur die niet lager uitkomt dan 9 of 10 graden.

Temperatuur tussen 1 en 7 graden

Tussen 11 en 20 december bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur 7,0 graden en de minimumtemperatuur 1,7 graden. Er valt gemiddeld 25,3 mm neerslag.