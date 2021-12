Voor dag en dauw naar de kapper en de masseur door de avondlockdown vanwege corona

De morgenstond heeft goud in de mond! Dat hopen althans ondernemers met contactberoepen die dezer dagen hun zaak vroeg openen om verloren tijd in te halen. Sinds 28 november moeten zij voor in elk geval drie weken om 17.00 uur sluiten. Rijnmond ging langs bij een Rotterdamse kapsalon en een massagepraktijk.

Bij kapsalon Christiaan van Adri van Lieshout aan de Nieuwe Binnenweg branden de lichten geregeld al in de vroege ochtenduren. Als klanten dat willen, knipt hij hun haren al vanaf zes uur. "Al veertig jaar", zo zegt hij zelf. Maar sinds de avondlockdown melden zich ook klanten die daarvoor gewoon overdag kwamen. Een van hen is Petra die om 7.00 uur klaar zit in de kappersstoel. Ze vindt een matineuze knipbeurt veiliger omdat ze nu een van de weinige klanten in de zaak is, vertelt ze.

Van Lieshout heeft zijn zaak overigens wel ingericht op de verplichte anderhalve meter afstand. "De stoelen in de wachtruimte en de beautysalon staan verder uit elkaar."

Vroeger thuis

Christaan sluit vanwege de avondlockdown eerder dan normaal, namelijk om 17.00 uur. Die verandering is voor Van Lieshout groter dan de vroege opening, vooral voor zijn sociale leven omdat hij nu veel vroeger thuis is. Al kan hij dat ook relativeren. De persoon die er het meeste van merkt is zijn vrouw, zo grapt hij.

Tekst gaat verder onder de video

Voor masseuse Szilvia Rajki in Rotterdam-Zuid heeft de avondlockdown ingrijpendere gevolgen. Zij plande haar massages normaal gesproken vanaf 11.00 uur en werkte dan door tot 22.00 uur. Maar dat kan nu niet meer. Om klanten toch te kunnen bedienen begint ze al om 7.00 uur. Haar klant Jorris Kruithof wilde dat al langer, zegt hij. "Maar dat was niet mogelijk."

Niet meer in de file

Nu hij thuis werkt, en de massagepraktijk wel vroeg open is, maakt Kruithof daar grif gebruik van. "Normaal gesproken sta ik op dat uur in de file op weg naar mijn werk. Dit is veel efficiënter."

Tekst gaat verder onder de video

Voor de masseuse zelf betekent de vroege opening en sluiting om 17.00 uur dat ze nu thuis is met het avondeten. Maar ook dat ze niet op haar gebruikelijke uurtjes kan sporten. Bijna deze hele week is ze volgeboekt, inclusief de zaterdag en de zondag. Of Szilvia vroeg open blijft gaan als de avondlockdown voorbij is, weet ze nog niet. "Daar ga ik over nadenken."