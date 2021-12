Politie houdt lachgas lurkende automobilist aan op Rochussenstraat

De politie heeft tijdens de nacht van woensdag op donderdag de bestuurder van een Golf betrapt op het gebruik van lachgas en gearresteerd vanwege rijden onder invloed. Dat gebeurde op de Rochussenstraat in Rotterdam. De man had een ballon aan zijn mond, terwijl hij achter het stuur zat. Zijn rijbewijs is ingenomen.

Volgens de politie viel de auto op door de bizarre wijze waarop deze over de weg bewoog. Daarna ging de politie erop af. Toen de agenten de bestuurder wilden controleren, bleek deze verdoofd en versuft te zijn. Een speekseltest wees uit dat hij drugs gebruikt had. Tussen de benen van de passagier op de bijrijdersstoel stond een grote fles lachgas en op de middenconsole een fles rum. Dat schrijft de politie op Facebook.

Dodelijke verkeersongevallen

Het gebruik van lachgas in het verkeer heeft afgelopen drie jaar tot steeds meer ongevallen geleid waarvan een deel met dodelijke afloop. Dit jaar zijn er tot en met oktober daardoor al 21 personen in Nederland om het leven gekomen. In 2020 waren dat er vijfentwintig en in 2019 zeventien. Dat blijkt uit een inventarisatie van verkeersongelukken door lachgas van de NOS. Het aantal slachtoffers met (ernstig) letsel door lachgas in het verkeer is dit jaar tot nu toe 116. Vorig jaar was dat 145 en het jaar daarvoor 101.

Het totaal aantal verkeersincidenten door lachgasgebruik is volgens de politie zorgwekkend hoog. De eerste tien maanden van dit jaar waren dat er 3518. Vorig jaar waren het er 4537 en in 2019 waren het er 2305.