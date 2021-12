Jongen met wapen overvalt supermarkt in Rotterdam-Zuid

Een jongen van tussen de 15 en 20 jaar heeft een supermarkt overvallen in de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid.

Volgens de echtgenoot van de eigenaresse van de supermarkt had de overvaller een wapen bij zich. Zelf was de man niet in de winkel tijdens de overval. De overvaller had volgens de politie een zwarte jas en blauwe broek aan en een mondkapje op. Hij zou op de vlucht geslagen zijn in de richting van de Doklaan.

Mogelijk geen camerabeelden

Het is onduidelijk of er camerabeelden zijn. Volgens de echtgenoot van de supermarkteigenaresse is er een probleem met het opslaan van de beelden op de computer waar die altijd verzameld worden. De hoop is nu gevestigd op beelden van andere camera's in de straat.

Het is niet bekend wat de overvaller heeft buitgemaakt.