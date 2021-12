Na het fatale ongeluk in Nieuw-Lekkerland huilden bestuurder en nabestaanden samen

De Lekdijk na het ongeluk in 2019. | Foto: Peter Stam

Het is een niet alledaags tafereel op de rechtbank in Rotterdam: de verdachte en de slachtoffers omhelzen elkaar na de zitting. Even daarvoor heeft de verdachte in de zaal aan hen gevraagd: “Willen jullie mij vergeven?” Waarop het antwoord was: “Ja, van ganser harte.”

Ook de rechter geeft aan het bijzonder te hebben gevonden. “Dit heeft op ons diepe indruk gemaakt. Het maakte het tot een waardevolle zitting. Dank u wel daarvoor.”

Tot 20 april 2019 kennen ze elkaar niet, al zijn het dorpsgenoten in Nieuw-Lekkerland. Op de late avond van die dag rijdt de 53-jarige Arie S. over de Lekdijk in zijn woonplaats, onderweg om zijn dochter op te halen. Als hij voorover buigt om op de navigatie te kijken, hoort hij een klap. De man blijkt naar de linker weghelft te zijn gegaan waar de 17-jarige Arianne en haar vriend op de fiets zitten. Arianne wordt vol geraakt en overlijdt ter plaatse.

“Ik heb ze absoluut niet gezien. Ik vraag het me steeds af: waarom heb ik ze niet gezien? De navigatie moet het zicht hebben ontnomen.” De man probeert ter plaatse nog te helpen en wordt door de politie meegenomen. “Toen ik die nacht in het politiebureau zat, voelde het als de meest veilige plek om te zijn. Ik wist niet hoe ik verder moest.”

Een wonder

En dan gebeurt wat beide partijen bijna als een wonder zien. Arie S. zoekt contact met de ouders van Arianne en haar vriend en ze nodigen hem uit. “We zijn samen naar Arianne gegaan, nog voor de begrafenis. Ze lag daar zo mooi. We hebben samen gehuild. Ik ben zo dankbaar dat zij mij hebben toegelaten.”

De verdachte draait dan in de rechtszaal zijn lichaam naar de nabestaanden toe. “Door jullie heb ik weer levensvreugd gevonden. Ik voelde geen boosheid. God heeft jullie hart zacht gemaakt. Ik zie dit als de genade van God. Ik vind het ook bewonderenswaardig dat ik naar de begrafenis mocht komen.”

'Het heeft ons geholpen in de verwerking'

De moeder van Arianne vertelt dat ook zij steun vindt in het geloof. “Een machtige arm boven ons spaart ons voor haat en wrok. Ondanks het intense verdriet hebben we zo’n mooie ontmoeting met jou en je vrouw gehad. Het heeft ons geholpen in de verwerking.”

De emoties en het wederzijdse respect in de zaal drukt bijna naar de achtergrond dat er ook een strafeis op tafel moet komen. Justitie vraagt een werkstraf van 220 uur en het voorwaardelijk intrekken van het rijbewijs voor een jaar.

Arie S. zegt in zijn laatste woord elke straf te accepteren. “Ik ben hier om mijn schuld te belijden en dat zal ik dragen.” De rechter in Rotterdam doet op 22 december uitspraak.