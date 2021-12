Dit wil de Rotterdamse gemeenteraad weten van Feyenoord en Stadiondirectie over vastgelopen stadionplan

Op uitnodiging van de raadsleden komen vanavond afgevaardigden van Feyenoord en het stadion naar het Rotterdamse stadhuis om antwoord te geven op de vele vragen die er zijn nu het stadionplan is stilgelegd. De bouwplannen vallen 180 miljoen euro hoger uit en daarom is er geen akkoord te sluiten met een bouwer. Feyenoord heeft gezegd minimaal tot aan de zomer nodig te hebben om na te denken hoe het nu verder moet. Dit zijn de belangrijkste vragen van de gemeenteraad aan Feyenoord.

Hoe groot is het bouwtekort?

Dennis Tak van de PvdA wil als eerste weten hoeveel duurder het bouwplan precies is geworden. Bij de gemeente en Feyenoord wordt over verschillende bedragen gesproken. In de persconferentie werd 180 miljoen euro genoemd. Volgens het college van burgemeester en wethouders ging het om 100 miljoen euro. Ook burgemeester Aboutaleb zei dat hij het bedrag van 180 miljoen pas voor het eerst in de persconferentie had gehoord. De grote vraag is dus: is het 100 of toch 180 miljoen?

Daarnaast wil het PvdA-raadslid ook duidelijkheid over de financiële positie van zowel het stadion als de BVO. Hoeveel geld hebben zij nog voor de komende tijd. Tak: “Geef ons daar openheid over zodat wij als politiek weten wat ze te wachten staat”.

Zitten BVO en stadion op een lijn?

Een andere vraag waar veel raadsleden een duidelijk antwoord op willen hebben is of Feyenoord en het Stadion Feijenoord hetzelfde denken over wat er nu moeten gebeuren. Jeroen Postma van GroenLinks “De BVO zegt, we willen alle opties openhouden. Dus zowel dit nieuwe stadion, als een stadion op een andere plek en ook nog de mogelijkheid van renovatie van de Kuip. Maar wij horen van Stadion Feijenoord dat ze nog steeds gaan voor nieuwbouw op de plek die nu voorligt. Dat zijn twee verschillende zaken. We kunnen alleen zakendoen met de Feyenoordfamilie als er een verhaal is”.

50Plus Rotterdam gelooft niet dat een nieuw stadion nog mogelijk is. De partij wijst erop dat er sinds 2017 wordt gewerkt aan de plannen. Inmiddels is het ontwerp een aantal keer aangepast en nog steeds is het project financieel niet rond. Ellen Verkoelen, de fractievoorzitter van 50Plus wil daarom van de stadiondirectie weten waarom zij denken dat het project nog wel door kan gaan? Aan welke oplossingen wordt gedacht om het project vlot te trekken?

Leefbaar Rotterdam gelooft niet dat het plan dat nu voorligt überhaupt nog gaat lukken. De partij wil van de BVO weten of ze onder druk van de gemeente toch doorgaan. Fractievoorzitter Robert Simons: “Wat wij horen is dat er binnen de Feyenoordfamilie hierover onenigheid en dat de druk vanuit de gemeente wordt opgevoerd om toch door te gaan”. Het zijn geluiden die ook collega-oppositiepartij 50Plus gehoord heeft.

Namens Feyenoord zal Gérard Moussault aanwezig zijn, hij is de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. Van Stadion Feijenoord komt directeur Jan van Merwijk. Ook Roel Vollebregt van Nieuw Stadion bv en Rob de Jong, bestuurder van Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, zullen aanwezig zijn. De gemeenteraad heeft nog geen direct contact gehad met de BVO en het stadion sinds het nieuws in een persconferentie bekend werd gemaakt.

Wanneer duidelijkheid over wat er wel gaat gebeuren?

Feyenoord geeft aan alle opties nog eens te bekijken om te zien wat er nu moet gebeuren. Daar hebben ze zeker tot de zomer de tijd voor nodig. De Raad van State heeft besloten om het voorliggende bestemmingsplan dit jaar niet meer te beoordelen. De rechtszaak die was aangespannen door tegenstanders wordt voorlopig uitgesteld. Eerst moeten alle partijen vóór 1 februari aan de Raad van State laten weten hoe zij denken dat het nu verder moet.

Partijen in de Rotterdamse gemeenteraad willen dat de BVO voor 1 februari laat weten of het nieuwbouw wordt of renovatie van de Kuip. Jeroen Post van GroenLinks: “Langer wachten is slecht voor de gebiedsontwikkeling op Zuid. We kunnen niet zeggen; We doen even niets. Dan heb je onnodige vertraging bij het bouwen van huizen”.

Volgens GroenLinks kan de BVO best snel zeggen of het nieuwbouw wordt op de gereserveerde plek, nieuwbouw op een andere locatie of de club toch voor renovatie gaat. Het uitgewerkte plan komt dan later wel. Als er geen nieuwbouw komt, kan de gemeente kijken naar een andere invulling voor de plek waar het nieuwe stadion gepland was.

Leefbaar Rotterdam denkt dat het onmogelijk wordt om nu wel snel een nieuw stadionplan voor elkaar te krijgen. Simons: “Een nieuw plan? Dan moet het ontwerp snel gemaakt worden, je moet andere financiers hebben, een nieuwe bouwer. Daar ben je wel een tijd mee bezig”.

Wat kan er nu al worden gedaan aan de gebiedsontwikkeling?

Van de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas wil de gemeenteraad meer duidelijkheid over wat dit uitstel voor gevolgen heeft voor de woningbouwplannen en wat er tot die tijd gedaan kan worden. Leefbaar Rotterdam wil weten hoe het nu zit met de landaanwinning en wie dat gaat betalen?

Het gesprek van de BVO en de Stadiondirectie met de Rotterdams gemeenteraad valt samen met de wedstrijd die Feyenoord speelt tegen Maccabi Haifa. Daardoor zal niet Toon van Bodegom, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de club aanwezig zijn, maar zijn collega Gérard Moussault, de vice-voorzitter van de RvC.

In de oppositie zijn ze niet blij dat Bodegom niet komt. Robert Simons van Leefbaar Rotterdam: “Het is opmerkelijk dat Van Bodegom er niet is. Hoeveel wedstrijden heb je per seizoen? Dan kan je er wel eentje missen toch? Het gaat over de toekomst van je club”.

Simons verwacht vooralsnog niet veel van de gesprekken van vanavond.. Hij is bang dat het een ‘flutverhaal wordt met allerlei intenties en niets meer’.