LIVE: Feyenoord leidt bij rust tegen Maccabi Haifa dankzij een doelpunt van Dessers (1-0)

Cyriel Dessers had een basisplaats bij Feyenoord in het duel met Maccabi Haifa | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Sportief staat er donderdagavond niks op het spel in De Kuip, maar de winnaar van Feyenoord - Maccabi Haifa strijkt een half miljoen euro op. Radio Rijnmond pakt tijdens ieder duel van Feyenoord groots uit en dat is nu niet anders.

Trainer Arne Slot verklapte eerder al z'n opstelling voor donderdagavond. Onder andere Ramon Hendriks, Mark Diemers, Joao Teixeira, Reiss Nelson en Naoufal Bannis zullen aan de aftrap verschijnen, omdat veel spelers niet in staat zijn om te spelen.

Feyenoord is al verzekerd van groepswinst in Poule E van de Conference League. De eerste ontmoeting met de kampioen van Israël eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

Luister hieronder live mee naar Radio Rijnmond:

De aftrap is vanavond om 21:00 uur, onze uitzending begint een uur eerder. De presentatie is in handen van Bart Nolles en het commentaar komt van Sinclair Bischop en Dennis Kranenburg. De oplettende lezer merkt dus op dat ook Rijnmond basisspelers spaart voor dit duel.

LIVE: Feyenoord - Maccabi Haifa 1-0 (1-0)

38' 1-0 Cyriel Dessers

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Senesi, Hendriks; Aursnes, Diemers, Teixeira; Bannis, Dessers, Nelson