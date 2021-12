'Optische illusie' moet naar verkrachter leiden die elf jaar geleden toesloeg in Vlaardingen en Schiedam

Hij lijkt levensecht, maar is in werkelijkheid een driedimensionale weergave. Met een uniek opsporingsmiddel - een hologram - wil de Rotterdamse politie de man vinden, die in 2010 twee tienermeisjes verkrachtte en dat bij een derde probeerde. Ook bijzonder: de slachtoffers hebben de '3D-dader' ontmoet om hun trauma te verwerken.

Wie is de witte, bebrilde man met het petje, die in Schiedam en Vlaardingen twee jonge meisjes verkrachtte en bijna een derde slachtoffer had gemaakt? Die vraag houdt de Rotterdamse politie al elf jaar bezig. De zaak is inmiddels een cold case geworden, een onopgelost misdrijf.

De dader heeft DNA achtergelaten toen hij zich aan de tieners vergreep. Maar dat heeft nooit een match in de databank opgeleverd. Ook is er, jaren geleden, een compositietekening van hem gemaakt. Zonder resultaat.

Er is ooit iemand opgepakt als verdachte. Maar deze man bleek niets met de zaak te maken te hebben. De belager van de drie meisjes van 13, 15 en 16 jaar loopt nog altijd vrij rond.

Fietspomp lenen

De eerste verkrachting was op dinsdag 31 augustus 2010. Een meisje wilde haar fiets in de kelderbox aan het Bachplein in Schiedam opbergen toen een kalende man met een buikje vroeg of hij haar fietspomp mocht lenen. Hij liep met haar mee naar de kelderbox, bedreigde haar met een mes en misbruikte haar.

Op maandag 20 september 2010 gebeurde hetzelfde in een kelderbox aan de Koninginnelaan in Vlaardingen. De verkrachter volgde dezelfde tactiek. Nog geen uur later sprak hij alweer een slachtoffer aan in een kelderbox aan de Vlaardingse Lissabonweg. Dit slachtoffer wist te ontkomen.

Hoge stem

En nu is er dus het hologram. Een levensecht bewegende man op een scherm, zoals je tegenwoordig ook wel in de artiestenwereld ziet. De Zweedse popgroep ABBA gaat er zelfs complete concerten mee geven. "Een optische illusie", noemt René Bergwerff van het Cold Case Team Rotterdam de verschijning, die op basis van signalementen van de slachtoffers is gemaakt.

De verkrachter ziet er net zo uit als elf jaar geleden, zegt Bergwerff. "Er is geen verouderingstechniek op losgelaten. Dat was in dit geval ook niet mogelijk." Praten? Dat doet het hologram niet, hoewel zijn stem volgens de slachtoffers opvallend hoog was.

De '3D-dader' is gemaakt door de politie zelf. Om precies te zijn door het Expert Team Visualisatie en Reconstructie. "De slachtoffers vinden hem goed gelijken", weet Bergwerff. De tieners van toen, inmiddels jonge vrouwen, hebben het hologram onlangs ook 'ontmoet'. Dat gebeurde onder begeleiding van psycholoog Iva Bicancic. "Zo'n confrontatie kan helend werken voor de slachtoffers", zegt zij. "Ze kunnen zich uiten zonder dat de dader iets kan terugzeggen. Het is ook een moment waarop ze angstgevoelens, waar ze misschien al jaren onder lijden, kunnen loslaten."

De slachtoffers beamen dat. "Ik kan nu naar hem kijken als volwassene en niet meer als een meisje. Ik voel nu vooral boosheid", zegt een van hen. "Als ik hem nu zou tegenkomen dan weet ik dat ik niet meer bang ben", zegt een ander.

Winkelcentra

Winkelend publiek kan het hologram binnenkort ook tegenkomen. Op vrijdag 10 december is hij te zien bij winkelcentrum De Loper in Vlaardingen. En op maandag 13 en dinsdag 14 december bij Het Hof van Spaland in Schiedam. "We houden er rekening mee dat de dader rond de grens van die twee plaatsen woont. Of heeft gewoond", zegt René Bergwerff.

Het hologram van de verkrachter is donderdag vanaf 17:20 uur te zien in Bureau Rijnmond. Het programma wordt elk uur herhaald.

De ontmoeting met de slachtoffers en het hologram wordt dinsdag 14 december vertoond in Opsporing Verzocht .