Tekort aan leraren in Rotterdam fors gegroeid, meer dan 500 vacatures

In het openbaar basisonderwijs in Rotterdam is het lerarentekort met 19 procent gestegen | Foto: Archief

Het lerarentekort is in Rotterdam flink toegenomen. Inmiddels hebben de diverse schoolbesturen meer dan 500 vacatures. Dertien procent van de banen in het basisonderwijs is niet bezet. In het speciaal voortgezet onderwijs gaat het om twintig procent.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die volgende week door het ministerie van Onderwijs openbaar worden gemaakt. Het aantal vacatures is het sterkst gestegen in de wijken Overschie, Centrum, Kralingen-Crooswijk en Hoogvliet, blijkt uit de monitor.

Rolf van den Berg, bestuurder van Kind en Onderwijs in Rotterdam, denkt dat het toegenomen tekort aan leerkrachten vooral heeft te maken met de NPO-gelden. Dat is extra geld dat het onderwijs heeft gekregen om leerachterstanden weg te werken.

"Met dat geld hebben we dus de mogelijkheden om personeel aan te trekken. Dat lukt wel, maar we hebben ook concurrentie van de omliggende gemeenten. Die hebben dat geld ook gekregen. Veel leerkrachten die in Rotterdam werken, wonen in de randgemeenten. Nu daar meer banen ontstaan, kiezen de leerkrachten voor een baan dicht bij huis."

"Ik heb nu twee vacatures openstaan voor groepsleerkrachten en daar heeft nog niemand op gereageerd. Een ervan staat al een half jaar open, dat vind ik echt verontrustend" Schooldirecteur Wouter van de Windt

Het meest opvallende aan alle transfers is dat ze niet meer tijdens de zomermaanden gebeuren. Van den Berg: "Tijdens de coronacrisis hebben veel leerkrachten in 2020 nog gekozen voor zekerheid en zijn ze blijven zitten. Dit schooljaar is er plotseling veel meer beweging dan voorheen. Ik heb het lopende het schooljaar nog nooit zo erg gezien. Op één van de scholen ontstaan twee vacatures. Die moeten we nog zien in te vullen."

In het openbaar basisonderwijs in Rotterdam is het lerarentekort met 19 procent gestegen, meldt woordvoerder Dorieke Hammink van bestuur BOOR. Hammink ziet dezelfde ontwikkelingen als de bestuurder Van den Berg, maar noemt nog twee andere oorzaken. "De uitstroom van leraren door pensioenleeftijd is groot en externe inhuur van leraren biedt geen soelaas meer omdat er geen aanbod is."

Directeur voor de klas

Directeur Wouter van de Windt van Laurens Cupertino in Rotterdam Zuid, een basisschool voor speciaal onderwijs, ervaart ook een grotere druk. De roostergaten die zich regelmatig voordoen op zijn school vult hij op door zelf voor de klas te gaan staan of een interne begeleider of assistent in te zetten. "Maar dat zijn doekjes voor het bloeden. Ik heb nu twee vacatures openstaan voor groepsleerkrachten en daar heeft nog niemand op gereageerd. Een ervan staat al een half jaar open, dat vind ik echt verontrustend."

Toch denkt Van de Windt dat ouders nog weinig merken van het lerarentekort op zijn school, omdat de school 'draait'. "Maar als onze adjunct of ikzelf voor de groep staan, dan blijft ons andere werk liggen en dat wordt op een gegeven moment ook merkbaar."

De schooldirecteur denkt dat er veel creativiteit nodig is onder schooldirecteuren. Zelf werkt hij samen met de leermeesters van Rotterdam Vakmanstad. Zij verzorgen natuur- en kooklessen op zijn school. Door deze mensen in te zetten, creëert hij ruimte in het rooster.

Creatieve oplossingen

Ook bestuurder Rolf van den Berg gelooft dat creatieve oplossingen in het onderwijs nodig zijn. De inzet van studenten in opleiding is daarbij een mogelijkheid. Ook pleit hij voor parkeervergunningen voor leerkrachten in bepaalde wijken. "Jonge vrouwen uit de randgemeenten die in het donker naar school gaan en in het donker weer vertrekken, vinden het in bepaalde wijken veiliger om een vaste parkeerplek te hebben", zegt Van den Berg. "Dat verzoek hebben we ook bij de gemeente neergelegd. Sociale veiligheid speelt echt een rol."

Hammink van de openbare scholenkoepel BOOR ziet vooral toekomst in het samenwerken tussen scholen. Dit gebeurt volgens haar al steeds meer, onder anderen in het programma Slimmer Organiseren. Verder is ze hoopvol vanwege de groeiende belangstelling voor het vak onder studenten een zij-instromers.

Uitgelekt

Wethouder Onderwijs van Rotterdam, Said Kasmi, wilde donderdag nog niet reageren op de cijfers. Een deel van de cijfers lekte woensdag uit, omdat per ongeluk een brief aan de gemeenteraad werd gestuurd. De cijfers worden officieel pas dinsdag door het ministerie van Onderwijs openbaar gemaakt.