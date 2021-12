Werkstraf van 200 uur geëist voor het doodrijden van fietser (68)

De fietser stak over en werd aangereden. De bestuurder, die toen 18 jaar was en net zijn rijbewijs had, haalde op dat moment nét iemand in en reed te hard. De gemeten snelheid was 80 km per uur, waar 50 is toegestaan.

De verdachte zegt dat hij het slachtoffer niet heeft gezien. Hij zei tegen de nabestaanden in de rechtszaal heel erg spijt te hebben.

Onbestuurbare auto

Zijn advocaat wees erop dat het anti-blokkeersysteem van de auto niet werkte, waardoor het voertuig onbestuurbaar werd bij krachtig remmen. Ook zegt hij dat de fietser voorrang had moeten verlenen. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 december uitspraak.