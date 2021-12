'Boom roos vis', 'maan roos vis' of 'ik kim sim', hoe leerde jij lezen en schrijven?

Prinses Laurentien heeft donderdagmiddag in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht de tentoonstelling boom roos vis, over leren lezen en leesplezier geopend. Het Onderwijsmuseum is blij dat prinses Laurentien naar Dordrecht is gekomen om de tentoonstelling te openen. De prinses zet zich al jaren in voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Prinses Leontien wordt bij het museum ontvangen door burgemeester Kolff | Foto: Stephanie Roggekamp

De tentoonstelling vertelt het verhaal van 'Veilig leren lezen', maar gaat ook in op de actualiteit van de toenemende ontlezing en laaggeletterdheid. Janneke Pierhagen van het museum: "Het onderwijsmuseum vindt lezen een belangrijk onderwerp: leren lezen is onlosmakelijk verbonden met ieders schooltijd. Als je kan lezen, gaat er een wereld voor je open; het verandert je leven en het is ook van levensbelang."

De leesvaardigheid onder jongeren neemt af. "Daarom is het belangrijk dat kinderen niet alleen leren lezen, maar ook blíjven lezen. Daarbij speelt leesplezier een belangrijke rol. Allebei die onderwerpen komen terug in de tentoonstelling", vertelt Pierhagen. Ze neemt ons mee het letterbos in. "Een wereld vol letters en er is een speurtocht. Kinderen kunnen aan de hand van een geheimschrift een code ontdekken en met die code kunnen ze in de escaperoom."

Griezelbus

Die is even verderop in de tentoonstelling te vinden; een zwarte griezelbus. "Het is samengesteld in samenwerking van kinderboekenschrijver Paul van Loon", zegt Pierhagen, terwijl ze de code intoetst. De deur gaan open en onheilspellende geluiden zijn te horen. In het donker van de bus zien we een skelet achter het stuur, die met een enge stem en nare griezellach ons welkom heet in 'de andere werkelijkheid'. "Niemand kan mij stoppen, niemand", horen we.

"Kinderen krijgen hier opdrachten en dan hebben ze tien minuten de tijd om eruit te komen. En het is altijd maar de vraag of dat lukt natuurlijk", legt Pierhagen uit. Terwijl zij de griezelbus uitstapt, horen we nog net de stem van het skelet achter het stuur: "Anders moet je hier voor altijd blijven..."

Het letterbos en de escaperoom zijn in het midden van de tentoonstelling te vinden. "Dat deel is gericht op leesplezier", zegt Janneke Pierhagen. "In de schil eromheen wordt informatie gegeven over hoe je leert lezen en wat het belang van lezen is."

Om erachter te komen waarom 'boom roos vis' de eerste drie woorden van het leren lezen en schrijven zijn, moeten we naar Tilburg. Daar, in het centrum van de stad, is de congregatie van de fraters van Tilburg. Frater Caesarius Mommers (1925-2007) is de grondlegger van de methode. Hij wordt ook wel de leesvader van Nederland genoemd.

Methode Veilig leren lezen

De frater leeft niet meer, maar zijn gedachtegoed des te meer. Een week voor de tentoonstelling in het Onderwijsmuseum opengaat, neemt Frater Niek Hanckmann ons mee naar het museum van de fraters in Tilburg. Daar is te zien hoe Mommers de leesmethode heeft ontwikkeld. De fraters van Tilburg zijn van oudsher met het onderwijs verbonden.

"De fraters zijn halverwege de 19e eeuw opgericht in het katholieke zuiden, in Tilburg. Dat was toen een industriestad met veel armoede. Onze stichter, Johannes Zwijsen, zag dat er een grote nood was voor met name de kinderen en ouderen in de stad", legt frater Hanckmann uit. Zwijsen richt de fraters op om voor (wees)kinderen te zorgen, en voor beter onderwijs. "Het onderwijs was, met name in het katholieke deel maar eigenlijk in heel Nederland, voor arme kinderen gewoon slecht."

Zwijsen zorgt er niet alleen voor dat de kinderen worden opgevangen en onderwijs krijgen, hij richt ook een drukkerij op. Vele jaren later mondt dat uit in Uitgeverij Zwijsen, nog altijd één van de grootste uitgevers van schoolboeken in Nederland.

Frater Mommers ontwikkelt zijn leesmethode in de jaren '50. De eerste versie heet 'Zo leren lezen'. Frater Hanckmann: "De fraters maakten hun onderwijs voor de katholieke scholen, dus ook deze methode was een katholieke methode. Daar zaten wat plaatjes en woorden in die voor het andere deel van Nederland misschien niet zo aantrekkelijk waren. Dus vrij snel zijn we begonnen met de methode toegankelijk te maken voor iedereen en dat werd Veilig leren lezen. Die methode wordt tot op de dag van vandaag gebruikt op zo'n 5 duizend basisscholen in Nederland en 80 procent van de basisschoolleerlingen leert lezen en spellen via 'maan roos vis' of 'ik kim sim'.

Waarom boom maan werd

Dat de eerste versie 'boom roos vis' is aangepast naar 'maan roos vis', zegt iets over frater Caesarius. "Hij heeft me wel eens verteld dat hij met dat eerste woordje 'boom' niet tevreden was. Als je gaat leren spellen, is het prettig als je een woord als 'maan' hebt waar je ; mmm aaaa nnnn' kunt zeggen, terwijl b ..b .., die b kan je niet laten klinken. Nou, dan past hij hem aan", vertelt frater Niek.

Tot aan zijn dood in 2007 is frater Caesarius Mommers bezig geweest met het verbeteren en uitbreiden van zijn methode. Hij maakt materiaal voor kleuters die nog niet lezen, maar wel hun woordenschat kunnen uitbreiden. Hij ontwikkelt een methode voor het speciaal onderwijs waar kinderen minder gemakkelijk leren lezen.

"Ook was hij bezig om methodes te ontwikkelen voor kinderen die Nederlands niet als eerste taal hebben, zodat ze in hun moedertaal op dezelfde manier leren lezen. Zo is er een methode in het Turks en in het Vietnamees. Hij was voortdurend bezig om het te verbeteren en aan te vullen, om het leesonderwijs in Nederland zo sterk mogelijk te krijgen", beschrijft frater Niek.

Niet zomaar drie woorden

En dan blijkt dat 'boom roos vis' pas later zijn bedacht in de sessie die frater Caesarius met zijn collega's houdt om tot een nieuwe methode te komen. Als we met frater Niek het archief van de fraters binnenlopen, treffen we een dolgelukkige tentoonstellingsmaker Carine van Vugt. "Ik heb het allereerste blaadje gevonden waarop de fraters samen aan het zoeken zijn geweest naar de eerste drie woorden", zegt Van Vugt blij. Het origineel is al jaren zoek. Op het blaadje is te zien dat het eerste rijtje woorden 'poot vis boom mol piet' is. Die woorden zijn getypt. Met potlood is er helemaal bovenaan in kleine letters geschreven: 'Boom roos vis.'

"De woorden die ze hebben gekozen moeten in een verhaal passen. Ze hebben gekozen voor het sprookje Duimeliesje. Je ziet op dit blaadje dat ze in een verhaal denken en ook al met lesjes per week bezig zijn."

Het verloren gewaande aantekeningenblaadje van de fraters is inmiddels overgebracht naar Dordrecht en daar te zien in de kamer van frater Caesarius. Die is voor de tentoonstelling nagebouwd in het museum.

De tentoonstelling Boom roos vis, over leren lezen en leesplezier is van 10 december 2021 tot 7 mei 2023 te bezoeken in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht.