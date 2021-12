Meer beelden van verdachten Coolsingelrellen

De zoektocht naar verdachten van de Coolsingelrellen op vrijdagavond 19 november in Rotterdam gaat onverminderd door. De relschoppers bekogelen die avond brandweer en politie met stenen en zwaar vuurwerk. Ze vernielen onder meer winkels, straatmeubilair en politieauto’s. De politie voelt zich zo bedreigd dat er gericht wordt geschoten.

Een aantal relschoppers, getoond in een vorige uitzending, is inmiddels aangehouden. Deze keer laten we een vermoedelijk minderjarige verdachte herkenbaar zien. De vorige keer werd zijn gezicht nog geblurd om hem de kans te geven zich te melden. Dat heeft hij niet gedaan.

Bovendien zijn er beelden van vier nieuwe verdachten. Vermeld het nummer dat bij de afbeelding staat, als je weet wie de relschopper is. Uiteraard kunnen de verdachten ook zichzelf aangeven bij de politie.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000