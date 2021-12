Masturberende man op metrostation herkenbaar in beeld

Een man die onder de ogen van een 12-jarig meisje masturbeert, wordt dit keer volledig herkenbaar getoond. Eerder werd zijn gezicht geblurd om hem de kans te geven zich bij de politie te melden. Dat heeft hij niet gedaan. De verdachte slaat op zaterdag 21 oktober rond 17.00 uur toe op metrostation Capelse Brug. Het meisje rent, nadat ze door hem is verrast, geschrokken de metrotrein in.

De masturbeerder is een lichtgetinte enigszins mollige man. Hij is tussen de 40 en 45 jaar oud en tussen de 1 meter 70 en 1 meter 75 lang. Hij heeft een snor en zijn zwarte haar draagt hij achterover gekamd. Verder heeft hij een donker jack aan met daaronder een zwart T-shirt met de opdruk “OK”. Verder een Adidas trainingsbroek, grijs/blauwe sportschoenen en een zwart heuptasje. Wie weet wie de man is?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000