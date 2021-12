Inbrekers slaan toe als bewoonster boodschappen doet

Op het moment dat een bewoonster even boodschappen doet, dringen inbrekers haar woning binnen. Ze denken onbespied de woning te kunnen doorzoeken op waardevolle spullen. Maar waar ze geen rekening mee hebben gehouden is dat er camera’s in het huis hangen. We laten beelden zien van de inbrekers als ze bezig zijn de slaapkamer overhoop te halen.