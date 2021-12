Echtpaar in Spijkenisse verliest veel geld door oplichting

Tienduizend euro armer is een bejaard echtpaar uit Spijkenisse, dat trapt in een onzinverhaal. Ze worden op 7 september tussen 20.00 en 20.15 uur gebeld door iemand die zegt een medewerkster van hun bank te zijn. De 'medewerkster' vertelt dat het echtpaar slachtoffer is geworden van phishing.

Op haar advies knippen ze hun bankpassen door, waarbij ze de chip intact laten. Een “ICT-medewerker” haalt de passen rond 22.45 uur bij hen thuis op en maakt ook via de mobiele telefoon van de man geld over naar een andere rekening. Er wordt vervolgens op diverse plekken in Rotterdam gepind, onder meer op de Beijerlandselaan.

De verdachte die de passen ophaalt is gefilmd. Hij heeft een bijzonder donkere huidskleur, is tussen de 20 en 30 jaar oud en een haardos met zwarte krulletjes. De man heeft een tenger postuur en is ongeveer 1 meter 80 lang. Hij draagt een zwartkleurig borsttasje en hij spreek goed Nederlands.

De pinner op de Beijerlandselaan heeft een donker getinte huidskleur en hij draagt een donkere pet en een donkere coltrui. Kun je de politie verder helpen?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000

En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Een bank benadert je nooit op deze wijze!