Drugs gevonden na brand in woning

Een onverwachte drugsvangst in een woning in Rotterdam-Zuid waar brand is uitgebroken. Nadat de brandweer klaar is met blussen, wordt er 33 kilo heroïne gevonden en bijna 12.000 euro aan contanten. De bewoonster wordt aangehouden en de woning wordt afgesloten en verzegeld. Er vallen geen gewonden als gevolg van de brand, maar dat had anders kunnen aflopen.